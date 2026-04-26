Quem avalia a compra de um carro elétrico no Brasil costuma se deparar com uma dúvida recorrente: por que a autonomia informada por aqui parece menor do que a divulgada em outros países? A resposta envolve diferenças nos critérios de medição, condições de uso e até o tipo de modelo disponível no mercado nacional.

Embora as montadoras apresentem números oficiais, esses dados nem sempre seguem o mesmo padrão global. Isso pode gerar confusão e expectativas desalinhadas para o consumidor brasileiro.

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