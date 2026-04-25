Com drama até próximo do final, o Nhô Quim mostrou força no Barão da Serra Negra e conquistou uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Maricá, na noite deste sábado.(25), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

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O atacante Henry foi o herói da noite, aparecendo na hora certa para garantir o triunfo do Nhô Quim, aos 35 minutos do segundo tempo. O goleiro Vitor Golas também fez um defesa muito difícil no primeiro tempo, evitando a abertura do placar pelo adversário.