Com drama até próximo do final, o Nhô Quim mostrou força no Barão da Serra Negra e conquistou uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Maricá, na noite deste sábado.(25), pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
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O atacante Henry foi o herói da noite, aparecendo na hora certa para garantir o triunfo do Nhô Quim, aos 35 minutos do segundo tempo. O goleiro Vitor Golas também fez um defesa muito difícil no primeiro tempo, evitando a abertura do placar pelo adversário.
Invicto e cada vez mais consistente na competição, o XV chega aos oito pontos e assume a liderança do Grupo A14, deixando o Maricá, que tem sete, logo atrás — ambos firmes dentro da zona de classificação para a próxima fase.
PRESSÃO, CHANCES E DECISÃO NO FIM
O XV começou ligado e tomou conta das ações na etapa inicial, mas esbarrou na falta de calma e qualidade na hora de finalizar. A melhor chance veio com David Ribeiro, em chute da entrada da área, bem defendido pelo goleiro adversário.
Do outro lado, o Maricá cresceu na reta final do primeiro tempo e quase castigou em erros da saída de bola do time paulista. Alex Azevedo teve a grande oportunidade, cara a cara com Victor Golas, mas parou em uma defesa decisiva do goleiro do XV.
Na volta do intervalo, o roteiro se manteve: o Nhô Quim com mais posse e iniciativa, enquanto o Maricá, nitidamente confortável com o empate, apostava nos contra-ataques perigosos. A insistência do alvinegro foi premiada no momento crucial. Após cruzamento e desvio de David Ribeiro, Henry apareceu livre na área e mandou para as redes, incendiando o Barão.
Depois do gol, o XV administrou com inteligência e confirmou mais três pontos, mantendo a invencibilidade e o topo da tabela.
PRÓXIMOS DESAFIOS
As equipes voltam a campo no próximo sábado (2), contra o Sampaio Corrêa, às 19h, em Saquarema (RJ), enquanto o Maricá enfrenta o Noroeste, às 18h, em Bauru, em duelos importantes pela sequência da Série D.