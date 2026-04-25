Um dia comum de aula se transformou em medo e tensão na Escola Estadual Professor Dionetti Callegaro Miori, no Jardim Oriente em Piracicaba.
Uma professora foi ameaçada de morte por um aluno do 9º ano dentro da sala. Segundo informações, a ameaça aconteceu durante um momento de tensão entre o jovem e a educadora, caindo como uma bomba e deixando os outros estudantes em clima de apreensão.
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O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (23) e rapidamente gerou preocupação entre alunos, funcionários e pais.
Um boletim de ocorrência foi registrado. O Conselho Tutelar foi informado, os responsáveis pelo estudante foram chamados, além das equipes do programa Psicólogos nas Escolas, que prestaram suporte aos alunos e profissionais envolvidos.