Um dia comum de aula se transformou em medo e tensão na Escola Estadual Professor Dionetti Callegaro Miori, no Jardim Oriente em Piracicaba.

Uma professora foi ameaçada de morte por um aluno do 9º ano dentro da sala. Segundo informações, a ameaça aconteceu durante um momento de tensão entre o jovem e a educadora, caindo como uma bomba e deixando os outros estudantes em clima de apreensão.

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