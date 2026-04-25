25 de abril de 2026
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QUEDA FATAL

Trabalhador morre após despencar de telhado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O homem de 51 anos foi encaminhado ao hospital, mas morreu.
O homem de 51 anos foi encaminhado ao hospital, mas morreu.

  Morreu nesta quinta-feira (24), no hospital, um trabalhador de 51 anos que sofreu uma queda de telhado na última segunda-feira (20), em Piracicaba.

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De acordo com as informações, o homem executava um serviço quando caiu de uma altura de aproximadamente seis metros, sofrendo fraturas nas costelas e lesões no pulmão.

Ele foi socorrido imediatamente e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

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