Morreu nesta quinta-feira (24), no hospital, um trabalhador de 51 anos que sofreu uma queda de telhado na última segunda-feira (20), em Piracicaba.

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De acordo com as informações, o homem executava um serviço quando caiu de uma altura de aproximadamente seis metros, sofrendo fraturas nas costelas e lesões no pulmão.