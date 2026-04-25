Um patrulhamento de rotina terminou em flagrante de tráfico e correria no Distrito de Artemis, em Piracicaba, neste sábado (25).
Guardas da equipe rural da GCM bateram o olho e desconfiaram de: um adolescente de 16 anos, já conhecido nos meios policiais, que carregava uma sacola. Ao perceber a viatura, não pensou duas vezes — jogou o pacote no mato e saiu em disparada.
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Na tentativa desesperada de escapar, o menor ainda pulou um muro, mas acabou cercado e detido rapidamente pelos agentes.
Na revista pessoal, nada foi encontrado. Só que o pior ainda estava por vir.
Ao vasculhar o terreno, os guardas localizaram a sacola dispensada — e dentro dela, um verdadeiro “estoque do tráfico”:370 pinos de cocaína e 40 porções de maconha, todas prontas para venda.
Sem saída, o adolescente abriu o jogo e confessou: estava traficando naquele mesmo dia.
A cena ficou ainda mais tensa com a presença do pai do garoto, que acompanhou toda a abordagem. Desesperado, ele contou que procurava o filho desde a noite anterior, quando o jovem saiu de casa dizendo que iria comprar um “copão” — e simplesmente não voltou.
O menor foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele acabou liberado para o responsável.
A droga ficou apreendida.