Um patrulhamento de rotina terminou em flagrante de tráfico e correria no Distrito de Artemis, em Piracicaba, neste sábado (25).

Guardas da equipe rural da GCM bateram o olho e desconfiaram de: um adolescente de 16 anos, já conhecido nos meios policiais, que carregava uma sacola. Ao perceber a viatura, não pensou duas vezes — jogou o pacote no mato e saiu em disparada.

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