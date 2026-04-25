25 de abril de 2026
Homem esconde drogas nas partes íntimas durante fuga da PM

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O homem acabou preso pro tráfico durante a perseguição.
O homem acabou preso pro tráfico durante a perseguição.

 Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h38, na rua da Tarumãs, quando a equipe da 5ª companhia do 10º bpm/i realizava patrulhamento pela região e avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir.

Após acompanhamento, o suspeito foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foi localizada, escondida em suas partes íntimas, uma sacola contendo 26 eppendorfs de substância análoga à cocaína, 18 eppendorfs de substância análoga ao crack e uma cédula de R$ 20.

Questionado pela equipe, o homem confessou que estava no local realizando a venda de drogas. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da justiça.

Um boletim de ocorrência foi registado e o material ilícito foi apreendido.

