Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na noite de quinta-feira (23), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h38, na rua da Tarumãs, quando a equipe da 5ª companhia do 10º bpm/i realizava patrulhamento pela região e avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir.
Após acompanhamento, o suspeito foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foi localizada, escondida em suas partes íntimas, uma sacola contendo 26 eppendorfs de substância análoga à cocaína, 18 eppendorfs de substância análoga ao crack e uma cédula de R$ 20.
Questionado pela equipe, o homem confessou que estava no local realizando a venda de drogas. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da justiça.
Um boletim de ocorrência foi registado e o material ilícito foi apreendido.