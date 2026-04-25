A suspensão do fornecimento de cestas básicas a servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Piracicaba passou a valer de forma imediata após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

A medida, assinada pelo desembargador Alexandre Lazzarini em 16 de abril, atinge diretamente milhares de beneficiários no município.

De acordo com representantes sindicais, cerca de 3 mil pessoas podem ser impactadas pela interrupção do benefício, que vinha sendo concedido também a inativos com base em legislação municipal.