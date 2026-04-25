As imagens são fortes e diretas: câmeras de segurança flagraram o exato momento em que três criminosos invadem uma loja do Magazine Luiza, nesta sexta-feira (24) no centro, e transformam a tarde em minutos de puro terror.
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O vídeo mostra quando o trio entra no estabelecimento com rapidez. Sem dar chance de reação, eles rendem funcionários e clientes, que ficam encurralados. Um dos homens aparece armado, impondo medo e controlando a situação.
A ação é rápida e calculada. Enquanto um dos criminosos mantém as vítimas sob ameaça, os outros avançam pelo interior da loja e recolhem equipamentos eletrônicos. Tudo acontece em poucos minutos, sem alarde — mas com total domínio da cena.
As imagens revelam o desespero contido de quem estava no local. Pessoas paradas, mãos erguidas, olhar fixo — um retrato do medo diante da violência inesperada.
Depois de pegar os produtos, o trio deixa o local e foge. Do lado de fora, a movimentação chama atenção, e a fuga acontece antes da chegada da polícia.
O crime aconteceu em plena rua Governador Pedro de Toledo, a mais movimentada da cidade e mobilizou equipes da Polícia Militar, que fizeram buscas pela região. Até o momento, os suspeitos não haviam sido localizados.
Apesar da tensão registrada nas imagens, ninguém ficou ferido. A loja precisou ser fechada e a via chegou a ser bloqueada durante o atendimento da ocorrência.
Nos bastidores da investigação, a avaliação é de que as imagens são decisivas. Com os rostos parcialmente visíveis e toda a dinâmica registrada, a identificação do trio avançou.