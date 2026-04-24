O bolso do consumidor vai sentir o impacto: a conta de luz terá aumento em Piracicaba e outras 12 cidades da região após a aprovação de um reajuste tarifário pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quarta-feira (22). O índice para residências foi fixado em 9,15%, enquanto o efeito médio para todos os consumidores chega a 12,13%.
A medida atinge diretamente municípios atendidos pela CPFL Paulista, que reúne cerca de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 cidades do Estado de São Paulo. As novas tarifas passam a valer após publicação no Diário Oficial da União.
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Quem paga mais, e quanto?
Além das residências, outros perfis de consumo também terão aumento. Imóveis de baixa tensão, como comércios, propriedades rurais e pequenas indústrias, terão reajuste médio de 9,25%. Já os consumidores de alta tensão — caso de grandes indústrias — enfrentarão uma elevação mais expressiva, de 18,75%.
Na prática, isso significa que o impacto varia conforme o tipo de consumo, mas deve ser percebido de forma generalizada, com reflexo direto no orçamento mensal.
Região afetada e exceções
Na região de Piracicaba, o reajuste alcança os municípios de Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cosmópolis, Elias Fausto, Mombuca, Nova Odessa, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro.
Ficam de fora cidades atendidas pela Neoenergia Elektro, como Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis e Limeira, que já passaram por revisão tarifária em agosto de 2025.
Por que a conta subiu?
O aumento segue regras contratuais e considera fatores como inflação e custos do setor elétrico. Segundo a concessionária, houve avanço nos chamados custos não gerenciáveis, incluindo encargos setoriais e despesas com transmissão e geração de energia.
Esses componentes são definidos por políticas públicas e atualizações contratuais, o que reduz a margem de controle das distribuidoras sobre os valores finais aplicados ao consumidor.