O bolso do consumidor vai sentir o impacto: a conta de luz terá aumento em Piracicaba e outras 12 cidades da região após a aprovação de um reajuste tarifário pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quarta-feira (22). O índice para residências foi fixado em 9,15%, enquanto o efeito médio para todos os consumidores chega a 12,13%.

A medida atinge diretamente municípios atendidos pela CPFL Paulista, que reúne cerca de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 cidades do Estado de São Paulo. As novas tarifas passam a valer após publicação no Diário Oficial da União.

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