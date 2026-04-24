Um acidente assustador deixou momentos de puro desespero na Estrada Municipal João Dorigon, na Serra de São Pedro, na região de Piracicaba, perto da Cascata Dorigon.

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O carro seguia tranquilo quando tudo virou pesadelo.Ao tentar desviar de um caminhão, a motorista perdeu o controle, saiu da pista e o veículo capotou violentamente.