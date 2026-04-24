24 de abril de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Carro capota, mãe fica presa nas ferragens e filha escapa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM São Pedro
A mulher de 61 anos ficou presa nas ferragens.
A mulher de 61 anos ficou presa nas ferragens.

  Um acidente assustador deixou momentos de puro desespero na Estrada Municipal João Dorigon, na Serra de São Pedro, na região de Piracicaba, perto da Cascata Dorigon.

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O carro seguia tranquilo quando tudo virou pesadelo.Ao tentar desviar de um caminhão, a motorista perdeu o controle, saiu da pista e o veículo capotou violentamente.

O impacto foi tão forte que a passageira, uma mulher de 61 anos, ficou presa dentro do carro destruído.

Desespero total.

A filha, que dirigia, conseguiu sair com ferimentos leves, mas viu a própria mãe presa nas ferragens. O resgate foi tenso.O Corpo de Bombeiros precisou agir rápido para retirar a vítima, enquanto o SAMU prestava os primeiros socorros. A mulher foi levada às pressas para a UPA.

A ocorrência mobilizou ainda a Guarda Civil Municipal, que isolou a área e controlou a situação.

Por pouco, uma tragédia maior não aconteceu.

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