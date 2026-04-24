Um acidente assustador deixou momentos de puro desespero na Estrada Municipal João Dorigon, na Serra de São Pedro, na região de Piracicaba, perto da Cascata Dorigon.
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O carro seguia tranquilo quando tudo virou pesadelo.Ao tentar desviar de um caminhão, a motorista perdeu o controle, saiu da pista e o veículo capotou violentamente.
O impacto foi tão forte que a passageira, uma mulher de 61 anos, ficou presa dentro do carro destruído.
Desespero total.
A filha, que dirigia, conseguiu sair com ferimentos leves, mas viu a própria mãe presa nas ferragens. O resgate foi tenso.O Corpo de Bombeiros precisou agir rápido para retirar a vítima, enquanto o SAMU prestava os primeiros socorros. A mulher foi levada às pressas para a UPA.
A ocorrência mobilizou ainda a Guarda Civil Municipal, que isolou a área e controlou a situação.
Por pouco, uma tragédia maior não aconteceu.