A conta de luz vai pesar ainda mais no orçamento dos moradores de Piracicaba a partir de maio. Isso porque, além do reajuste tarifário recente, entra em vigor a bandeira amarela, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (24), que adiciona cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

O cenário é especialmente sensível para os municípios atendidos pela CPFL Paulista, que já enfrentam aumento nas tarifas. A combinação de reajuste e taxa adicional intensifica o impacto direto no bolso de consumidores residenciais, comércios e indústrias.

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Duplo impacto na conta de luz