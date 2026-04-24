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POLÍTICA AMBIENTAL

Câmara aprova multa para quem jogar lixo em vias públicas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Descartar lixo em vias públicas pode render multa pesada após aprovação de projeto na Câmara dos Deputados.
Descartar lixo em vias públicas pode render multa pesada após aprovação de projeto na Câmara dos Deputados.

Quem descartar lixo em ruas e espaços públicos poderá ser penalizado com multas mais rígidas em breve. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 580/2022, que estabelece punições financeiras de acordo com a quantidade de resíduos e o perfil econômico do infrator. O texto ainda precisa passar pelo Senado antes de entrar em vigor.

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Penalidades que variam conforme o infrator

Pela proposta, pessoas físicas estarão sujeitas a multas que vão de um a dez salários mínimos. Já empresas ou responsáveis por atividades empresariais poderão pagar valores entre cinco e 100 salários mínimos. A medida busca equilibrar a punição, considerando tanto o impacto causado pelo descarte quanto a capacidade financeira de quem comete a infração.

O projeto também promove alterações na Lei 12.305/2010, reforçando diretrizes sobre o manejo adequado de resíduos no país e ampliando mecanismos de fiscalização.

Situações que não serão penalizadas

Apesar do endurecimento das regras, o texto prevê exceções. Não haverá multa para locais devidamente destinados à gestão de resíduos sólidos nem para situações em que o armazenamento do lixo ocorra de forma correta, sem risco à saúde pública.

A proposta ainda dialoga com a Lei de Crimes Ambientais, fortalecendo a responsabilização em casos de descarte irregular e incentivando práticas mais conscientes no dia a dia.

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