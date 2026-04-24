Quem descartar lixo em ruas e espaços públicos poderá ser penalizado com multas mais rígidas em breve. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 580/2022, que estabelece punições financeiras de acordo com a quantidade de resíduos e o perfil econômico do infrator. O texto ainda precisa passar pelo Senado antes de entrar em vigor.

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Penalidades que variam conforme o infrator

Pela proposta, pessoas físicas estarão sujeitas a multas que vão de um a dez salários mínimos. Já empresas ou responsáveis por atividades empresariais poderão pagar valores entre cinco e 100 salários mínimos. A medida busca equilibrar a punição, considerando tanto o impacto causado pelo descarte quanto a capacidade financeira de quem comete a infração.