Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, o salão reforça seu papel de incentivo à arte e de aproximação do público com diferentes linguagens visuais.

Piracicaba se prepara para um mergulho nas cores, técnicas e narrativas da aquarela a partir desta sexta-feira (24), quando acontece a abertura oficial e a premiação do IX Salão de Aquarelas de Piracicaba. Consolidado no cenário nacional, o evento reúne 73 obras de 50 artistas de diferentes regiões do Brasil, transformando a cidade em vitrine da produção contemporânea.

O processo até a exposição final foi marcado por uma curadoria rigorosa. Ao todo, 857 obras de 212 artistas, vindos de 17 estados brasileiros, foram inscritas. Na primeira etapa, 86 trabalhos avançaram. Após nova avaliação, 73 foram escolhidos para compor a mostra. A lista de selecionados está disponível no site da Pinacoteca Municipal.

A comissão julgadora, formada por Carlos Avelino Santos dos Reis, Maria Inês Pinto Luckas e Renato Palmuti, conduziu a análise combinando critérios técnicos e troca de percepções entre os avaliadores. O resultado reflete não apenas qualidade, mas também diversidade de estilos e abordagens dentro da aquarela.

Segundo a diretora da Pinacoteca, Renata Gava, a edição evidencia a força da técnica no cenário atual, mostrando como artistas seguem expandindo seus limites e possibilidades.

Premiação e visitação até julho