Piracicaba se prepara para um mergulho nas cores, técnicas e narrativas da aquarela a partir desta sexta-feira (24), quando acontece a abertura oficial e a premiação do IX Salão de Aquarelas de Piracicaba. Consolidado no cenário nacional, o evento reúne 73 obras de 50 artistas de diferentes regiões do Brasil, transformando a cidade em vitrine da produção contemporânea.
Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, o salão reforça seu papel de incentivo à arte e de aproximação do público com diferentes linguagens visuais.
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Seleção valoriza técnica e sensibilidade
O processo até a exposição final foi marcado por uma curadoria rigorosa. Ao todo, 857 obras de 212 artistas, vindos de 17 estados brasileiros, foram inscritas. Na primeira etapa, 86 trabalhos avançaram. Após nova avaliação, 73 foram escolhidos para compor a mostra. A lista de selecionados está disponível no site da Pinacoteca Municipal.
A comissão julgadora, formada por Carlos Avelino Santos dos Reis, Maria Inês Pinto Luckas e Renato Palmuti, conduziu a análise combinando critérios técnicos e troca de percepções entre os avaliadores. O resultado reflete não apenas qualidade, mas também diversidade de estilos e abordagens dentro da aquarela.
Segundo a diretora da Pinacoteca, Renata Gava, a edição evidencia a força da técnica no cenário atual, mostrando como artistas seguem expandindo seus limites e possibilidades.
Premiação e visitação até julho
Além da exposição, o salão também reconhece os destaques com premiações. Entre elas está o Prêmio Aquisitivo Prefeitura Municipal, no valor de R$ 8 mil, além de Menções Honrosas. Já o Prêmio Capa garante à obra vencedora visibilidade especial no catálogo oficial e nos materiais gráficos.
Mais do que uma exposição, o evento propõe uma experiência imersiva ao público, que poderá observar desde abordagens tradicionais até experimentações contemporâneas com diferentes superfícies e suportes.
Após a abertura nesta sexta, o IX Salão de Aquarelas de Piracicaba segue aberto para visitação até 19 de julho, oferecendo ao público a oportunidade de explorar a delicadeza e a versatilidade dessa técnica artística.