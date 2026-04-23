Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
VEJA MAIS:
- Cinebiografia de Michael Jackson chega com expectativa
- IX Salão de Aquarelas de Piracicaba começa nesta sexta (24)
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ESTREIAS
MICHAEL: O longa retrata a vida e o legado do cantor Michael Jackson (Jaafar Jackson), desde a descoberta de seu espetacular talento como líder do Jackson Five até o impacto cultural de sua visão artística ímpar. Para além da música, este drama biográfico traça as ambições criativas de um homem que buscou ativamente se tornar um dos maiores artistas do mundo, destacando os passos dados por Jackson fora dos palcos. Performances icônicas de sua carreira solo, ainda, compõem esse retrato íntimo e nunca antes visto do artista.
UM PAI EM APUROS: Roberta e Fred vivem uma vida normal em família ao lado de seus cinco filhos. Quando Roberta decide tirar férias e deixar a casa e as crianças na responsabilidade de Fred, a rotina vira um campo de batalha. Entre inúmeros desafios e obstáculos, essa família irá descobrir o verdadeiro significado de estar juntos.
SEGUEM EM CARTAZ
SUPER MARIO GALAXY - O FILME: Após salvar o Reino dos Cogumelos, Mario embarca em uma nova aventura galáctica ao lado de seus aliados para enfrentar um poderoso e inédito vilão, em uma jornada cheia de ação e emoção.
DEVORADORES DE ESTRELAS: Um professor de ciências acorda sozinho em uma nave espacial, sem memória, a anos-luz da Terra. Aos poucos, ele descobre que foi enviado em uma missão para salvar o Sol e evitar a extinção da humanidade. No meio da jornada, o que parecia solitário ganha um novo rumo com uma amizade inesperada.
O DRAMA: Em meio aos preparativos para o casamento, um casal apaixonado entra em crise ao descobrir segredos inesperados, colocando à prova o amor e a confiança enquanto questionam o futuro da relação.
RIO DE SANGUE: Na trama, Patrícia Trindade é afastada da polícia após comandar uma operação fracassada. Sem emprego e em busca de segurança, ela resolve deixar São Paulo e passa a morar em Santarém do Pará.
Outros títulos que seguem em exibição:
- A Maldição da Múmia;
- Velhos Bandidos;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- Pinóquio.