Um caminhão carregado com cerca de 15 mil litros de óleo diesel perdeu o controle na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas no local, o veículo descia a via quando subiu na calçada, derrubou uma placa de sinalização de “pare” e colidiu contra um poste. Mesmo após o impacto, o caminhão ainda percorreu alguns metros desgovernado até parar na Rua Zumira Cruz Lima.