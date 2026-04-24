Um caminhão carregado com cerca de 15 mil litros de óleo diesel perdeu o controle na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba.
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Segundo informações apuradas no local, o veículo descia a via quando subiu na calçada, derrubou uma placa de sinalização de “pare” e colidiu contra um poste. Mesmo após o impacto, o caminhão ainda percorreu alguns metros desgovernado até parar na Rua Zumira Cruz Lima.
Após o acidente, houve vazamento de combustível, o que gerou preocupação devido ao risco de contaminação e possíveis acidentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter a situação ao elevar um dos eixos traseiros do caminhão, ponto onde ocorria a maior parte do vazamento.
Antes da chegada das equipes de emergência, funcionários da transportadora responsável já haviam iniciado medidas de contenção com o uso de mantas absorventes.
Equipes da empresa permanecem no local realizando o transbordo da carga para evitar novos riscos.
Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O motorista saiu ileso e permaneceu no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.