Se o idoso for o responsável familiar no cadastro, a conta de água deve estar no nome dele para garantir o acesso ao benefício. Já quando o responsável familiar é outra pessoa da casa, a conta pode estar nesse nome, desde que o idoso que recebe o BPC esteja devidamente incluído como membro da mesma família no sistema.

Assim, o critério não é apenas a idade ou o recebimento do benefício de forma isolada, mas sim a organização do núcleo familiar e a renda per capita dentro dos limites exigidos.

Veja como conseguir

Na maioria dos casos, o benefício é concedido automaticamente, com base nas informações do CadÚnico. Porém, quem não for incluído pode solicitar diretamente ao Semae. Para isso, é preciso apresentar documentos pessoais, a folha resumo do CadÚnico atualizada (há pelo menos 2 anos) e, se necessário, comprovante de recebimento do BPC.