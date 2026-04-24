24 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DESCONTO NA CONTA

Tarifa Social de Água: Veja como conseguir em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Mais de 8 mil famílias já recebem desconto na água em Piracicaba após ampliação da Tarifa Social.
Mais de 8 mil famílias já recebem desconto na água em Piracicaba após ampliação da Tarifa Social.

Famílias de baixa renda em Piracicaba podem conseguir desconto na conta de água por meio da Tarifa Residencial Social, benefício que foi ampliado após a Lei Federal nº 14.898/2024. Na cidade, a medida é aplicada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e já atende milhares de moradores.

Com as novas regras, o número de famílias beneficiadas cresceu significativamente: eram 948 em dezembro de 2024 e passaram para 8.289 em março de 2026. A ampliação ocorreu principalmente por conta do cruzamento automático de dados do Cadastro Único (CadÚnico), que facilita o acesso ao programa.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como funciona o desconto

O valor da conta varia de acordo com o consumo mensal. O desconto é aplicado da seguinte forma:

  • 50% de desconto para consumo de até 15 m³
  • 25% de desconto para consumo entre 16 m³ e 20 m³

Caso o consumo ultrapasse esse limite, o valor excedente é cobrado normalmente.

Quem pode conseguir o benefício

Para ter direito à Tarifa Social em Piracicaba, é necessário ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50). Além disso, o morador deve estar inscrito no CadÚnico ou ter na família uma pessoa idosa, com 65 anos ou mais, ou com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que não possua meios de prover sua própria manutenção. No caso específico dos idosos, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) segue diretrizes que consideram a composição familiar registrada no CadÚnico.

Se o idoso for o responsável familiar no cadastro, a conta de água deve estar no nome dele para garantir o acesso ao benefício. Já quando o responsável familiar é outra pessoa da casa, a conta pode estar nesse nome, desde que o idoso que recebe o BPC esteja devidamente incluído como membro da mesma família no sistema.

Assim, o critério não é apenas a idade ou o recebimento do benefício de forma isolada, mas sim a organização do núcleo familiar e a renda per capita dentro dos limites exigidos.

Veja como conseguir

Na maioria dos casos, o benefício é concedido automaticamente, com base nas informações do CadÚnico. Porém, quem não for incluído pode solicitar diretamente ao Semae. Para isso, é preciso apresentar documentos pessoais, a folha resumo do CadÚnico atualizada (há pelo menos 2 anos) e, se necessário, comprovante de recebimento do BPC.

O pedido pode ser feito pelo WhatsApp (19) 3403-9608, pelo sistema digital da Prefeitura ou presencialmente nos pontos de atendimento do Semae, na sede administrativa (Rua XV de Novembro, 2200 - Bairro Alto), no 2º andar do prédio da Prefeitura (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Centro) e no polo de Santa Teresinha ( Rua Nagib Ismael, 104).

A Tarifa Social busca garantir o acesso à água e ao saneamento básico sem comprometer o orçamento das famílias, especialmente em um cenário de aumento do custo de vida.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários