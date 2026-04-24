Famílias de baixa renda em Piracicaba podem conseguir desconto na conta de água por meio da Tarifa Residencial Social, benefício que foi ampliado após a Lei Federal nº 14.898/2024. Na cidade, a medida é aplicada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e já atende milhares de moradores.
Com as novas regras, o número de famílias beneficiadas cresceu significativamente: eram 948 em dezembro de 2024 e passaram para 8.289 em março de 2026. A ampliação ocorreu principalmente por conta do cruzamento automático de dados do Cadastro Único (CadÚnico), que facilita o acesso ao programa.
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Como funciona o desconto
O valor da conta varia de acordo com o consumo mensal. O desconto é aplicado da seguinte forma:
- 50% de desconto para consumo de até 15 m³
- 25% de desconto para consumo entre 16 m³ e 20 m³
Caso o consumo ultrapasse esse limite, o valor excedente é cobrado normalmente.
Quem pode conseguir o benefício
Para ter direito à Tarifa Social em Piracicaba, é necessário ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50). Além disso, o morador deve estar inscrito no CadÚnico ou ter na família uma pessoa idosa, com 65 anos ou mais, ou com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que não possua meios de prover sua própria manutenção. No caso específico dos idosos, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) segue diretrizes que consideram a composição familiar registrada no CadÚnico.
Se o idoso for o responsável familiar no cadastro, a conta de água deve estar no nome dele para garantir o acesso ao benefício. Já quando o responsável familiar é outra pessoa da casa, a conta pode estar nesse nome, desde que o idoso que recebe o BPC esteja devidamente incluído como membro da mesma família no sistema.
Assim, o critério não é apenas a idade ou o recebimento do benefício de forma isolada, mas sim a organização do núcleo familiar e a renda per capita dentro dos limites exigidos.
Veja como conseguir
Na maioria dos casos, o benefício é concedido automaticamente, com base nas informações do CadÚnico. Porém, quem não for incluído pode solicitar diretamente ao Semae. Para isso, é preciso apresentar documentos pessoais, a folha resumo do CadÚnico atualizada (há pelo menos 2 anos) e, se necessário, comprovante de recebimento do BPC.
O pedido pode ser feito pelo WhatsApp (19) 3403-9608, pelo sistema digital da Prefeitura ou presencialmente nos pontos de atendimento do Semae, na sede administrativa (Rua XV de Novembro, 2200 - Bairro Alto), no 2º andar do prédio da Prefeitura (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Centro) e no polo de Santa Teresinha ( Rua Nagib Ismael, 104).
A Tarifa Social busca garantir o acesso à água e ao saneamento básico sem comprometer o orçamento das famílias, especialmente em um cenário de aumento do custo de vida.