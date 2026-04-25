A observação do padrão é determinante: inchaço bilateral e progressivo costuma apontar para retenção de líquidos, enquanto o unilateral, com dor e vermelhidão, pode indicar algo mais grave. Alterações na pele, como manchas ou feridas que não cicatrizam, também entram na lista de sinais de alerta.

Nem sempre o inchaço nos tornozelos é inofensivo. Quando aparece de forma persistente, acompanhado de dor, alteração na urina, ganho de peso repentino ou falta de ar, o quadro deixa de ser apenas desconforto e passa a exigir avaliação médica. Em alguns casos, o sintoma pode estar ligado a condições sistêmicas, como problemas cardíacos, renais ou até trombose, especialmente quando surge de maneira súbita ou afeta apenas uma perna.

O inchaço nas pernas pode ser silencioso no início, mas há pistas claras de que algo não vai bem. Sensação constante de peso, cansaço ao longo do dia e marcas profundas das meias são indícios frequentes de que a circulação não está funcionando como deveria.

Entre as causas mais comuns estão longos períodos em pé ou sentado, alterações hormonais — como gravidez e menopausa — e o uso de anticoncepcionais. Ainda assim, especialistas apontam que doenças cardiovasculares, renais e hepáticas também podem se manifestar dessa forma, principalmente quando o inchaço aparece nas duas pernas de maneira simétrica.

O que está por trás do inchaço

Na maioria dos casos, o problema começa nas veias. Quando as válvulas venosas não conseguem impulsionar o sangue de volta ao coração com eficiência, ocorre o acúmulo nos membros inferiores. Esse processo caracteriza a insuficiência venosa crônica, condição comum e progressiva.