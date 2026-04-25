Nem sempre o inchaço nos tornozelos é inofensivo. Quando aparece de forma persistente, acompanhado de dor, alteração na urina, ganho de peso repentino ou falta de ar, o quadro deixa de ser apenas desconforto e passa a exigir avaliação médica. Em alguns casos, o sintoma pode estar ligado a condições sistêmicas, como problemas cardíacos, renais ou até trombose, especialmente quando surge de maneira súbita ou afeta apenas uma perna.
A observação do padrão é determinante: inchaço bilateral e progressivo costuma apontar para retenção de líquidos, enquanto o unilateral, com dor e vermelhidão, pode indicar algo mais grave. Alterações na pele, como manchas ou feridas que não cicatrizam, também entram na lista de sinais de alerta.
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Quando o corpo pede atenção
O inchaço nas pernas pode ser silencioso no início, mas há pistas claras de que algo não vai bem. Sensação constante de peso, cansaço ao longo do dia e marcas profundas das meias são indícios frequentes de que a circulação não está funcionando como deveria.
Entre as causas mais comuns estão longos períodos em pé ou sentado, alterações hormonais — como gravidez e menopausa — e o uso de anticoncepcionais. Ainda assim, especialistas apontam que doenças cardiovasculares, renais e hepáticas também podem se manifestar dessa forma, principalmente quando o inchaço aparece nas duas pernas de maneira simétrica.
O que está por trás do inchaço
Na maioria dos casos, o problema começa nas veias. Quando as válvulas venosas não conseguem impulsionar o sangue de volta ao coração com eficiência, ocorre o acúmulo nos membros inferiores. Esse processo caracteriza a insuficiência venosa crônica, condição comum e progressiva.
O quadro tende a evoluir com sintomas como queimação, formigamento, varizes e mudanças na coloração da pele. Estudos científicos indicam que fatores como idade, histórico familiar, obesidade e permanência prolongada na mesma posição aumentam o risco e reforçam a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações.
Medidas simples podem ajudar no controle dos sintomas, como elevar as pernas ao longo do dia, manter atividade física regular, reduzir o consumo de sal e utilizar meias de compressão com orientação profissional. Em situações mais complexas, exames e acompanhamento especializado são necessários para definir o tratamento adequado.
Mesmo sendo comum, o inchaço não deve ser ignorado quando persiste ou se intensifica. O corpo costuma dar sinais antes de problemas maiores, e reconhecer esses alertas pode fazer diferença no cuidado com a saúde.