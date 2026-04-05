24 de abril de 2026
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ÚTEIS E VERSÁTEIS

5 plantas de cozinha que aromatizam e espantam moscas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA

Manter a cozinha livre de insetos sem recorrer a produtos químicos tem se tornado uma alternativa cada vez mais buscada. Plantas aromáticas surgem como solução prática, sustentável e eficiente para afastar moscas, além de deixarem o ambiente mais agradável e decorado.

Fáceis de cultivar, essas espécies se adaptam bem a espaços internos e ainda podem ser usadas no dia a dia, inclusive na culinária.

Como usar plantas para afastar moscas

A posição dos vasos faz diferença no resultado. Para potencializar o efeito repelente, o ideal é distribuir as plantas em pontos estratégicos, como:

  • Próximo a janelas e áreas de ventilação
  • Em bancadas e locais de preparo de alimentos
  • Em prateleiras ou hortas verticais

Folhas saudáveis e bem cuidadas liberam mais aroma, o que aumenta a proteção contra insetos.

5 plantas que ajudam a manter a cozinha protegida

Algumas espécies são conhecidas pela ação natural contra moscas e pela facilidade de cultivo:

  • Alecrim: resistente, versátil e muito usado na culinária
  • Lavanda: além de bonita, tem aroma intenso que afasta insetos
  • Hortelã: refrescante, cresce com facilidade e repele moscas
  • Manjericão: ideal para vasos e muito utilizado em receitas
  • Citronela: uma das mais eficazes no combate a insetos

Essas plantas exigem cuidados simples e são ideais até para iniciantes.

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Cuidados básicos garantem melhores resultados

Para manter as plantas saudáveis e eficientes como repelentes naturais, alguns cuidados são essenciais:

  • Evitar excesso de água no solo
  • Fazer podas leves regularmente
  • Garantir boa iluminação natural
  • Utilizar adubação orgânica periódica
  • Manter o solo bem drenado

Uma cozinha bem ventilada e com plantas bem cuidadas se torna menos atrativa para insetos.

Por que apostar em soluções naturais

Ao contrário dos repelentes industrializados, as plantas não liberam substâncias tóxicas, o que é ideal para ambientes com alimentos. Além disso, contribuem para um espaço mais equilibrado, sustentável e agradável.

A escolha também acompanha uma tendência crescente de práticas naturais dentro de casa.

Decoração funcional na cozinha

Além de funcionais, as plantas agregam valor estético ao ambiente. Vasos decorativos, suportes suspensos e pequenas hortas são opções que unem praticidade e estilo.

Com isso, a cozinha se transforma em um espaço mais bonito, cheiroso e protegido de forma natural.

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