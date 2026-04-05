Manter a cozinha livre de insetos sem recorrer a produtos químicos tem se tornado uma alternativa cada vez mais buscada. Plantas aromáticas surgem como solução prática, sustentável e eficiente para afastar moscas, além de deixarem o ambiente mais agradável e decorado.

Fáceis de cultivar, essas espécies se adaptam bem a espaços internos e ainda podem ser usadas no dia a dia, inclusive na culinária.

Como usar plantas para afastar moscas

A posição dos vasos faz diferença no resultado. Para potencializar o efeito repelente, o ideal é distribuir as plantas em pontos estratégicos, como: