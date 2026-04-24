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DIA DOS METALÚRGICOS

Metalúrgicos recebem homenagem na Câmara de Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Metalúrgicos são homenageados em solenidade
Metalúrgicos são homenageados em solenidade

Em sessão solene dedicada ao Dia Nacional dos Metalúrgicos, celebrado em 21 de abril e instituído pelo Decreto Legislativo 12/2004, trabalhadores da categoria foram homenageados neste ano. A iniciativa ocorreu por meio do Requerimento 111/2026, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), e foi realizada no salão nobre “Helly de Campos Melges”.

A cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira (22) e prestou homenagem a dez profissionais — sete mulheres e três homens — que representaram a categoria, composta por cerca de 30 mil trabalhadores em Piracicaba e região.

Foram homenageados: Paulo Roberto de Souza, da Caterpillar Brasil Ltda; Marisa Pimentel da Silva, da Elring Klinger do Brasil Ltda; Luciene Dias Lima Gomes, da Painco Indústria e Comércio S/A; Ricardo Justino Martins, da Tecparts do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Bruna Giovana Silva Oliveira, da Unimil Indústria e Comércio de Peças de Máquinas Agrícolas Ltda; Josevaldo de Jesus Nascimento, da Dedini S/A Indústrias de Base – Fundição; Silvana Ajudarte Lopes, da LGMT Equipamentos Industriais Ltda; Eliane Alves de Oliveira, da Phinia Delphi Brasil Ltda; Juliana de Fátima Soares, da Requiph Metalúrgica Ltda; e Raquel Aparecida da Cruz Barros, do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

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Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Wagner da Silveira (Juca), a homenagem evidencia a relevância da categoria. “Aqui estão representados, por meio desses dez trabalhadores, uma categoria que movimenta a economia nacional ao transformar matéria-prima em produtos comercializados em todo o mundo”, afirmou.

A metalurgia está presente na base de praticamente tudo o que é utilizado no cotidiano, como veículos, máquinas, ferramentas, estruturas prediais, eletrodomésticos e tecnologias avançadas. Sem a atuação dos metalúrgicos, setores como a construção civil, a indústria automotiva e a produção de energia não existiriam da forma como são conhecidos atualmente.

Ainda segundo Juca, trata-se de uma profissão essencial para o funcionamento da indústria e da sociedade moderna. “Somos uma categoria com papel estratégico na economia, contribuindo diretamente para a produção industrial, a geração de empregos e o desenvolvimento tecnológico. Em países industrializados, somos fundamentais para manter a competitividade global”, destacou.

A solenidade contou também com a presença de diretores da entidade sindical, autoridades locais e convidados, que participaram da homenagem em reconhecimento à categoria metalúrgica.

Após o evento, o Sindicato promoveu uma recepção no local para todos os presentes.

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