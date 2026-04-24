Em sessão solene dedicada ao Dia Nacional dos Metalúrgicos, celebrado em 21 de abril e instituído pelo Decreto Legislativo 12/2004, trabalhadores da categoria foram homenageados neste ano. A iniciativa ocorreu por meio do Requerimento 111/2026, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), e foi realizada no salão nobre “Helly de Campos Melges”.

A cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira (22) e prestou homenagem a dez profissionais — sete mulheres e três homens — que representaram a categoria, composta por cerca de 30 mil trabalhadores em Piracicaba e região.

Foram homenageados: Paulo Roberto de Souza, da Caterpillar Brasil Ltda; Marisa Pimentel da Silva, da Elring Klinger do Brasil Ltda; Luciene Dias Lima Gomes, da Painco Indústria e Comércio S/A; Ricardo Justino Martins, da Tecparts do Brasil Indústria e Comércio Ltda; Bruna Giovana Silva Oliveira, da Unimil Indústria e Comércio de Peças de Máquinas Agrícolas Ltda; Josevaldo de Jesus Nascimento, da Dedini S/A Indústrias de Base – Fundição; Silvana Ajudarte Lopes, da LGMT Equipamentos Industriais Ltda; Eliane Alves de Oliveira, da Phinia Delphi Brasil Ltda; Juliana de Fátima Soares, da Requiph Metalúrgica Ltda; e Raquel Aparecida da Cruz Barros, do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região.