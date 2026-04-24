A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, nesta quinta-feira (23), o reajuste salarial de 4% para os servidores da Administração Direta, Indireta e do próprio Legislativo.

A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e dois contrários, em sessão realizada no plenário da Câmara.

Também foi aprovado o reajuste do vale-alimentação (VA), que passou de R$ 270 para R$ 340. A medida recebeu 18 votos favoráveis e dois contrários.