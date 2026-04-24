A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, nesta quinta-feira (23), o reajuste salarial de 4% para os servidores da Administração Direta, Indireta e do próprio Legislativo.
A proposta foi aprovada por 17 votos favoráveis e dois contrários, em sessão realizada no plenário da Câmara.
Também foi aprovado o reajuste do vale-alimentação (VA), que passou de R$ 270 para R$ 340. A medida recebeu 18 votos favoráveis e dois contrários.
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De acordo com o texto aprovado, os reajustes se aplicam aos servidores ativos e inativos vinculados aos órgãos municipais.
Mesmo com o aumento de 25% no benefício, os servidores municipais de Piracicaba recebem o menor valor de vale-alimentação entre cidades da região.
O valor do vale-café da manhã também foi reajustado, passando de R$ 40 para R$ 60.
Os projetos seguem agora para sanção do Executivo municipal, responsável pela aplicação das medidas após a publicação oficial.