Um ladrão ousado, ágil e nada discreto virou o terror da vizinhança — mas por pouco tempo. Na tarde desta quinta-feira (23), na rua Ferdinando Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, o criminoso protagonizou uma cena digna de filme: escalou o muro de uma residência como um verdadeiro “Homem-Aranha” para furtar perfumes, semijoias e outros objetos.

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Segundo as informações, o suspeito pulou o muro e invadiu o imóvel por uma janela, levando relógios, correntes, semijoias e fragrâncias do próprio vizinho. A ação rápida chamou a atenção — e a revolta — dos moradores da rua.