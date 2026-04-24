Um ladrão ousado, ágil e nada discreto virou o terror da vizinhança — mas por pouco tempo. Na tarde desta quinta-feira (23), na rua Ferdinando Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, o criminoso protagonizou uma cena digna de filme: escalou o muro de uma residência como um verdadeiro “Homem-Aranha” para furtar perfumes, semijoias e outros objetos.
LEIA MAIS
Segundo as informações, o suspeito pulou o muro e invadiu o imóvel por uma janela, levando relógios, correntes, semijoias e fragrâncias do próprio vizinho. A ação rápida chamou a atenção — e a revolta — dos moradores da rua.
Mas a fuga não foi tão fácil quanto a entrada. Ao perceber a chegada da polícia, o “vizinho-aranha” ainda tentou escapar, mas acabou sendo cercado e detido.
A situação ficou tensa: indignados com o crime, moradores partiram para cima do suspeito e chegaram a agredi-lo antes da intervenção policial.
Já nas mãos da polícia, o homem acabou confessando o furto e revelou onde escondia parte dos objetos: no forro da própria casa. Os produtos foram recuperados.
Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.
O caso revoltou a vizinhança.