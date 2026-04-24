24 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

'Vizinho-Aranha' invade casa para furtar relógios e perfumes

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

 Um ladrão ousado, ágil e nada discreto virou o terror da vizinhança — mas por pouco tempo. Na tarde desta quinta-feira (23), na rua Ferdinando Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, o criminoso protagonizou uma cena digna de filme: escalou o muro de uma residência como um verdadeiro “Homem-Aranha” para furtar perfumes, semijoias e outros objetos.

LEIA MAIS

Segundo as informações, o suspeito pulou o muro e invadiu o imóvel por uma janela, levando relógios, correntes, semijoias e fragrâncias do próprio vizinho. A ação rápida chamou a atenção — e a revolta — dos moradores da rua.

Mas a fuga não foi tão fácil quanto a entrada. Ao perceber a chegada da polícia, o “vizinho-aranha” ainda tentou escapar, mas acabou sendo cercado e detido.

A situação ficou tensa: indignados com o crime, moradores partiram para cima do suspeito e chegaram a agredi-lo antes da intervenção policial.

Já nas mãos da polícia, o homem acabou confessando o furto e revelou onde escondia parte dos objetos: no forro da própria casa. Os produtos foram recuperados.

Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

O caso revoltou a vizinhança.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários