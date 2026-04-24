A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba celebrou seus 123 anos de atuação com uma cerimônia oficial realizada no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. O evento reuniu autoridades, representantes da segurança pública e convidados para destacar a trajetória da corporação e anunciar avanços na estrutura.
A comemoração também foi marcada pelo reconhecimento a parceiros e pela valorização dos agentes que atuam diariamente na proteção da cidade.
Treinamento e capacitação ganham destaque
Durante a solenidade, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) receberam certificados de conclusão do treinamento em ambiente de risco (CQB – Combate em Ambiente Confinado), reforçando o preparo técnico da equipe.
A qualificação é considerada estratégica para atuação em situações complexas, ampliando a eficiência operacional da Guarda.
Investimentos reforçam estrutura da corporação
A administração municipal destacou o aporte de mais de R$ 2 milhões destinados à GCM, com foco na modernização dos serviços. Entre as melhorias estão:
- Aquisição de novos equipamentos operacionais
- Compra de coletes de proteção
- Renovação da frota de viaturas
O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta da corporação e ampliar a segurança da população.
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Cerimônia reúne autoridades e instituições
O evento contou com a presença de representantes do Executivo, Legislativo e forças de segurança, além de integrantes de guardas municipais de outras cidades.
Também participaram entidades como associações comerciais e sindicatos, que prestaram homenagens à corporação pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos.
Reconhecimento marca trajetória da GCM
Ao longo da cerimônia, foram entregues certificados e homenagens a parceiros institucionais, destacando a colaboração no fortalecimento da Guarda Civil.
A corporação, uma das mais antigas do país, mantém atuação em programas de segurança preventiva e proteção social, consolidando seu papel no município.
História e atuação na segurança pública
Com mais de um século de existência, a GCM de Piracicaba reúne atualmente mais de 300 agentes e segue ampliando sua presença em ações de patrulhamento, prevenção e apoio à comunidade.
A celebração reforça o compromisso com a segurança pública e evidencia a evolução da instituição ao longo dos anos.