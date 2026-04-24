A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba celebrou seus 123 anos de atuação com uma cerimônia oficial realizada no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. O evento reuniu autoridades, representantes da segurança pública e convidados para destacar a trajetória da corporação e anunciar avanços na estrutura.

A comemoração também foi marcada pelo reconhecimento a parceiros e pela valorização dos agentes que atuam diariamente na proteção da cidade.

Treinamento e capacitação ganham destaque

Durante a solenidade, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) receberam certificados de conclusão do treinamento em ambiente de risco (CQB – Combate em Ambiente Confinado), reforçando o preparo técnico da equipe.