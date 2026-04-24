A Prefeitura de Piracicaba avançou no planejamento de um projeto ambicioso para revitalizar a orla da Rua do Porto. A proposta prevê a criação de um parque linear com cerca de 8,5 km de extensão, conectando diferentes pontos da cidade com novas estruturas de lazer, esporte e turismo.

O plano, que ainda está em fase de ajustes técnicos, inclui desde ciclovias e áreas verdes até intervenções mais ousadas, como passarela temática e parede de escalada.

Ciclovia, iluminação e integração urbana

Um dos eixos centrais do projeto é a implantação de uma ciclovia contínua, com aproximadamente 2,5 metros de largura, além de pista de caminhada ao longo de todo o trajeto. A proposta também prevê iluminação em LED, ampliando a segurança e o uso noturno.