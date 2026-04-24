A Prefeitura de Piracicaba avançou no planejamento de um projeto ambicioso para revitalizar a orla da Rua do Porto. A proposta prevê a criação de um parque linear com cerca de 8,5 km de extensão, conectando diferentes pontos da cidade com novas estruturas de lazer, esporte e turismo.
O plano, que ainda está em fase de ajustes técnicos, inclui desde ciclovias e áreas verdes até intervenções mais ousadas, como passarela temática e parede de escalada.
Ciclovia, iluminação e integração urbana
Um dos eixos centrais do projeto é a implantação de uma ciclovia contínua, com aproximadamente 2,5 metros de largura, além de pista de caminhada ao longo de todo o trajeto. A proposta também prevê iluminação em LED, ampliando a segurança e o uso noturno.
A estrutura será integrada a outros espaços urbanos, como o parque linear da Avenida Cruzeiro do Sul, ampliando a conexão entre regiões da cidade.
Espaços temáticos dividem o novo parque
O projeto organiza a orla em diferentes áreas com funções específicas. Entre os destaques estão:
- Espaço gastronômico revitalizado, com nova identidade visual e iluminação temática
- Área infantil com playgrounds interativos e brinquedos sensoriais
- Espaço para artesanato com cobertura e anfiteatro ao ar livre
- Área cultural com decks, píer e espaços para leitura e convivência
- Espaço ambiental com horta urbana, viveiros e painéis solares
- Área esportiva com skate, patinação e parede de escalada
- Espaço pet com obstáculos e área de convivência para animais
- Área para atividades físicas com academia ao ar livre
A proposta busca atender diferentes perfis de público em um mesmo corredor urbano.
VEJA MAIS:
- Dívida de R$ 65 bi: Raízen segue em busca de acordo com credores
- Pai e filha são encontrados baleados e mortos
- Piracicaba pode destinar até R$ 40 mi do IR para projetos sociais
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Passarela e novas atrações chamam atenção
Entre os elementos mais chamativos está a construção de uma passarela ligando a orla à Área de Lazer do Trabalhador, com design inspirado em um peixe dourado e iluminação em LED.
Além disso, a previsão de uma parede de escalada e novos equipamentos esportivos reforça o foco em atividades ao ar livre e esportes alternativos.
Projeto ainda está em fase inicial
A proposta já passou por audiência pública e consulta popular, onde moradores puderam sugerir melhorias. Agora, segue para etapa de detalhamento técnico.
Apesar da repercussão, ainda não há definição de prazo para execução nem estimativa oficial de custos.
Revitalização mira turismo e qualidade de vida
A iniciativa pretende transformar a Rua do Porto em um dos principais polos turísticos e de lazer da cidade, combinando infraestrutura moderna, valorização cultural e contato com a natureza.