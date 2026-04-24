A segurança do sistema de abastecimento de água em Piracicaba deve ganhar um reforço tecnológico nos próximos meses. A Prefeitura anunciou a implantação de um amplo sistema de monitoramento com câmeras de alta resolução, operando de forma contínua, com o objetivo de evitar crimes e garantir o fornecimento regular à população.

Ao todo, serão 203 equipamentos distribuídos em 42 pontos considerados estratégicos, incluindo estruturas essenciais para o funcionamento do sistema hídrico municipal.

Monitoramento contínuo para evitar falhas no sistema

O novo modelo prevê vigilância ininterrupta, com imagens acompanhadas em tempo real e armazenadas por pelo menos 30 dias. Além disso, os dados contarão com backup em nuvem, aumentando a segurança das informações.