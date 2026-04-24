A segurança do sistema de abastecimento de água em Piracicaba deve ganhar um reforço tecnológico nos próximos meses. A Prefeitura anunciou a implantação de um amplo sistema de monitoramento com câmeras de alta resolução, operando de forma contínua, com o objetivo de evitar crimes e garantir o fornecimento regular à população.
Ao todo, serão 203 equipamentos distribuídos em 42 pontos considerados estratégicos, incluindo estruturas essenciais para o funcionamento do sistema hídrico municipal.
Monitoramento contínuo para evitar falhas no sistema
O novo modelo prevê vigilância ininterrupta, com imagens acompanhadas em tempo real e armazenadas por pelo menos 30 dias. Além disso, os dados contarão com backup em nuvem, aumentando a segurança das informações.
Após a conclusão da instalação, o sistema será integrado à Central de Monitoramento Eletrônico, permitindo atuação mais rápida das forças de segurança.
Locais estratégicos entram no radar
A cobertura das câmeras inclui desde áreas administrativas até pontos críticos do abastecimento, como:
- Estações de tratamento e captação de água
- Reservatórios e unidades operacionais
- Polos de atendimento e espaços públicos
- Estruturas como o Museu da Água
A medida busca reduzir ocorrências como furtos e vandalismo, que podem comprometer o funcionamento do sistema.
VEJA MAIS:
- Dívida de R$ 65 bi: Raízen segue em busca de acordo com credores
- Pai e filha são encontrados baleados e mortos
- Piracicaba pode destinar até R$ 40 mi do IR para projetos sociais
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Casos recentes acendem alerta na cidade
A iniciativa ganha relevância após episódios de invasão e roubo de equipamentos em unidades importantes. Um dos casos citados ocorreu na Estação Elevatória de Água Tratada do Parque Piracicaba, responsável por atender uma grande parcela da população.
Situações como essa têm impacto direto no fornecimento, provocando interrupções e prejuízos ao serviço público.
Investimento e prazo de implantação
O projeto terá investimento de R$ 2,13 milhões, com contrato de prestação de serviços válido por 30 meses. A previsão é que a instalação dos equipamentos seja concluída em até 120 dias.
O modelo adotado também inclui manutenção completa e atualização tecnológica dos sistemas, sem custos adicionais ao longo do período contratado.
Segurança hídrica como prioridade
Com a modernização, a expectativa é reduzir riscos de interrupção no abastecimento e garantir maior estabilidade no serviço. A iniciativa é vista como um passo estratégico para proteger uma das áreas mais sensíveis da infraestrutura urbana.