Diante do aumento de casos de Influenza registrado neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba reforça a importância da vacinação e amplia o acesso da população com atendimento em horário estendido em cinco unidades de saúde. A vacina está disponível para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, professores e pessoas com doenças crônicas, entre outros.

Dados recentes apontam crescimento significativo nas internações por Influenza no município. De 1º de janeiro a 20 de abril, foram registrados 15 casos neste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2025, quando houve 7 internações. A alta acompanha a tendência nacional e acende o alerta para a prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

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