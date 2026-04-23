23 de abril de 2026
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CASOS

Com aumento de Influenza, Saúde reforça vacinação: veja onde

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
De 1º de janeiro a 20 de abril, foram registrados 15 casos neste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2025
De 1º de janeiro a 20 de abril, foram registrados 15 casos neste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2025

Diante do aumento de casos de Influenza registrado neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba reforça a importância da vacinação e amplia o acesso da população com atendimento em horário estendido em cinco unidades de saúde. A vacina está disponível para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, professores e pessoas com doenças crônicas, entre outros.

Dados recentes apontam crescimento significativo nas internações por Influenza no município. De 1º de janeiro a 20 de abril, foram registrados 15 casos neste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2025, quando houve 7 internações. A alta acompanha a tendência nacional e acende o alerta para a prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

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A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de maio em todas as unidades de saúde do município. De segunda a sexta-feira, as salas de vacina funcionam das 8h às 15h (exceto a UBS Paulista).

Para ampliar a cobertura vacinal, cinco unidades também estão atendendo em horário estendido, das 17h às 20h: UBS Centro (avenida França, 227); UBS Vila Rezende (rua Santo Estevão, 394); UBS Caxambu (rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 513); UBS Parque Piracicaba (rua Palmital, s/n) e UBS Novo Horizonte (rua Moacyr Martins, 255).

A vacina contra a Influenza é segura, gratuita e a principal forma de prevenir casos graves e internações. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem a unidade mais próxima o quanto antes.

Além da vacinação, medidas simples como higienizar as mãos com frequência, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar e evitar contato com outras pessoas em caso de sintomas gripais ajudam a reduzir a transmissão do vírus.

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