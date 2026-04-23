O novo pedido ocorre após a corporação afirmar ter reunido elementos adicionais que indicam a necessidade de manter os alvos detidos. Para os investigadores, há risco concreto de continuidade das atividades criminosas, além da possibilidade de interferência nas apurações, como destruição de provas e combinação de versões.

A Polícia Federal solicitou, nesta quinta-feira (23), a prisão preventiva dos funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, no mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus aos investigados.

As investigações apontam que o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de um sistema estruturado de lavagem de dinheiro. Entre as práticas investigadas estão apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas e operações com criptomoedas, além do uso de empresas de fachada e contas de terceiros para ocultação de valores.

Segundo a Polícia Federal, a organização atuava com divisão de funções e contava com a participação de operadores financeiros, intermediários e figuras públicas. Influenciadores digitais e artistas teriam papel estratégico na divulgação de plataformas e na ampliação do alcance das atividades.

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, joias, dinheiro em espécie, dispositivos eletrônicos e documentos. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 1,63 bilhão.

Provas digitais impulsionam investigação