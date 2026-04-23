A conexão entre música, natureza e identidade cultural vai ganhar forma em um espetáculo especial na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Na próxima quinta-feira (30), às 19h, o grupo Corda de Barro sobe ao palco do Salão Nobre para uma apresentação que promete emocionar e provocar reflexão sobre o mundo atual.
Com um repertório que passeia entre o tradicional e o contemporâneo, o grupo traz canções que falam da vida no campo, da observação da natureza e das relações humanas com o meio ambiente. A proposta vai além da música: é um convite à sensibilização ambiental por meio da arte. Viola caipira, violão, percussões e vozes se entrelaçam em uma sonoridade que carrega influências indígenas, afro-brasileiras e caipiras. O resultado é uma experiência imersiva, que valoriza as raízes culturais brasileiras enquanto dialoga com questões atuais.
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Quem são os integrantes
O Corda de Barro é formado por Márcio Sartório (violão e voz), Cecéu (viola e voz), Marco Munhoz (flauta e voz) e Gabriel Nascimento (percussão e voz). Mais do que músicos, eles têm formação e atuação em áreas ligadas às questões socioambientais e culturais, o que influencia diretamente na identidade artística do grupo.
A ligação com a Esalq também faz parte da trajetória dos integrantes: três deles são formados em Engenharia Florestal pela instituição, onde nasceu o primeiro projeto do grupo, o CD “Canta Pra Mim Piracicamirim”, desenvolvido com estudantes em oficinas de composição coletiva.
Com entrada gratuita, o evento integra o projeto Esalq Canta 125 anos e se apresenta como uma oportunidade única para quem busca uma experiência artística que une música, reflexão e conexão com a natureza.