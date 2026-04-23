Piracicaba volta no tempo para revisitar suas raízes mais profundas. Na próxima quinta-feira (30), a história da cidade ganha novos contornos com o lançamento de uma obra que mergulha no século 18 e revela detalhes pouco conhecidos sobre sua formação. O evento, promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, acontece às 19h no Museu Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro), reunindo pesquisadores, curiosos e apaixonados pela memória local.

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Uma viagem às origens

A publicação “Piracicaba no Século 18”, do historiador Mário Neme, retorna ao público em uma edição revisitada que resgata documentos originais da época — muitos deles raramente acessados pela população. A obra é considerada um verdadeiro mergulho nos primórdios da cidade, abordando desde a ocupação territorial até os primeiros movimentos de povoação.