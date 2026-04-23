A exigência de atendimento diferenciado não se limita a repartições públicas. Segundo orientações do Procon de São Paulo, estabelecimentos como hospitais, supermercados, clínicas, aeroportos, cinemas e teatros também devem oferecer espaços exclusivos e devidamente sinalizados. Esses locais precisam garantir acesso facilitado, assentos adequados e atendimento individualizado, evitando que pessoas com direito à prioridade enfrentem filas comuns.

Nem todo mundo sabe, mas o atendimento preferencial no Brasil segue uma ordem que vai além dos 60 anos. Caso esse direito não seja respeitado, qualquer cidadão pode registrar denúncia pelo Disque 100, canal gratuito que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, para relatar violações envolvendo idosos e outros grupos prioritários.

O atendimento preferencial é assegurado por lei a partir dos 60 anos, incluindo também gestantes, pessoas com crianças de colo e indivíduos com deficiência ou mobilidade reduzida. No entanto, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece um nível adicional dentro desse grupo.

Na prática, pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade sobre os demais idosos. Isso significa que, em situações de fila ou atendimento simultâneo, elas devem ser atendidas primeiro. A chamada prioridade especial também se aplica a outros contextos, como embarque e desembarque em transportes, acesso à Justiça e participação em programas habitacionais do governo.

A legislação cria, assim, uma hierarquia dentro do próprio atendimento preferencial, reconhecendo que o avanço da idade exige ainda mais agilidade e cuidado nos serviços.