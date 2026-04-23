Consumidores foram orientados a não ingerir papinhas da marca HiPP após a confirmação da presença de substâncias tóxicas associadas a veneno de rato em embalagens comercializadas na Áustria. As autoridades também recomendaram a devolução imediata dos produtos e a higienização das mãos após qualquer contato, como medida preventiva.

O caso levou a um recall de grande escala que atingiu cerca de 1.500 unidades da rede Spar no país. Segundo a fabricante, não há evidências de impacto em outros mercados, mas a possibilidade de adulteração deliberada colocou em foco a segurança da cadeia de distribuição.

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