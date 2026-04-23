23 de abril de 2026
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MUITO PERIGOSO

Veneno de rato é achado em papinha de bebê; Veja de qual marca

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Papinhas de bebê são retiradas do mercado após contaminação com veneno de rato.
Papinhas de bebê são retiradas do mercado após contaminação com veneno de rato.

Consumidores foram orientados a não ingerir papinhas da marca HiPP após a confirmação da presença de substâncias tóxicas associadas a veneno de rato em embalagens comercializadas na Áustria. As autoridades também recomendaram a devolução imediata dos produtos e a higienização das mãos após qualquer contato, como medida preventiva.

O caso levou a um recall de grande escala que atingiu cerca de 1.500 unidades da rede Spar no país. Segundo a fabricante, não há evidências de impacto em outros mercados, mas a possibilidade de adulteração deliberada colocou em foco a segurança da cadeia de distribuição.

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Indícios incomuns levaram à descoberta

A suspeita surgiu após um consumidor identificar alterações em um frasco de 190 gramas de papinha de cenoura com batata. A análise pericial confirmou a presença de uma substância tóxica incompatível com o consumo humano.

As embalagens investigadas apresentavam sinais fora do padrão, como lacres violados, tampas danificadas, odor incomum e um adesivo com marcação em vermelho na base. Diante desses elementos, a empresa passou a considerar a hipótese de interferência externa após a saída dos produtos da fábrica.

Apuração aponta possível sabotagem

As investigações ganharam dimensão internacional após a identificação de substâncias semelhantes em potes apreendidos na República Tcheca e na Eslováquia, levantando suspeitas de que o problema possa ter se espalhado além da Áustria. Informações iniciais indicam que o alerta teve origem em apurações conduzidas na Alemanha.

As autoridades tratam o episódio como uma possível ação criminosa direcionada à rede de distribuição. O caso segue sob investigação, enquanto órgãos de segurança reforçam o alerta para que consumidores verifiquem sinais de violação nas embalagens antes do consumo.

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