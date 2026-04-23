Consumidores foram orientados a não ingerir papinhas da marca HiPP após a confirmação da presença de substâncias tóxicas associadas a veneno de rato em embalagens comercializadas na Áustria. As autoridades também recomendaram a devolução imediata dos produtos e a higienização das mãos após qualquer contato, como medida preventiva.
O caso levou a um recall de grande escala que atingiu cerca de 1.500 unidades da rede Spar no país. Segundo a fabricante, não há evidências de impacto em outros mercados, mas a possibilidade de adulteração deliberada colocou em foco a segurança da cadeia de distribuição.
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Indícios incomuns levaram à descoberta
A suspeita surgiu após um consumidor identificar alterações em um frasco de 190 gramas de papinha de cenoura com batata. A análise pericial confirmou a presença de uma substância tóxica incompatível com o consumo humano.
As embalagens investigadas apresentavam sinais fora do padrão, como lacres violados, tampas danificadas, odor incomum e um adesivo com marcação em vermelho na base. Diante desses elementos, a empresa passou a considerar a hipótese de interferência externa após a saída dos produtos da fábrica.
Apuração aponta possível sabotagem
As investigações ganharam dimensão internacional após a identificação de substâncias semelhantes em potes apreendidos na República Tcheca e na Eslováquia, levantando suspeitas de que o problema possa ter se espalhado além da Áustria. Informações iniciais indicam que o alerta teve origem em apurações conduzidas na Alemanha.
As autoridades tratam o episódio como uma possível ação criminosa direcionada à rede de distribuição. O caso segue sob investigação, enquanto órgãos de segurança reforçam o alerta para que consumidores verifiquem sinais de violação nas embalagens antes do consumo.