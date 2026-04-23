No topo da lista está A Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, com cerca de 1,7 milhão de downloads. Logo atrás aparecem títulos de Fernando Pessoa e Machado de Assis, além de obras consagradas do dramaturgo britânico William Shakespeare. A lista também chama atenção pela presença de livros infantis brasileiros, ampliando o alcance da leitura gratuita no país.

Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro ganha um retrato atual do hábito de leitura no Brasil com a divulgação das obras em domínio público mais baixadas do país. O levantamento, que considera os acessos até 18 de abril de 2026, evidencia a força duradoura de clássicos da literatura entre leitores de diferentes gerações.

Entre os destaques estão Dom Casmurro e A Cartomante, de Machado de Assis, além de Mensagem e coletâneas poéticas de Fernando Pessoa. Já Shakespeare aparece com Romeu e Julieta e A Comédia dos Erros, obras que seguem entre as mais procuradas mesmo séculos após suas publicações.

A lista também abre espaço para a literatura infantil, com títulos como A Borboleta Azul, de Lenira Almeida Heck, e A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, indicando que o interesse por obras em domínio público alcança leitores de todas as idades.

Leitura acessível a poucos cliques

Desde 2004, o Ministério da Educação mantém uma plataforma digital que disponibiliza gratuitamente livros de autores brasileiros e estrangeiros cujos direitos autorais já expiraram — no Brasil, isso ocorre 70 anos após a morte do autor. A iniciativa mantém vivos nomes fundamentais como Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e Mário de Andrade.