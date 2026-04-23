23 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ACESSO À LEITURA

Dia Mundial do Livro: Veja as obras grátis mais lidas do Brasil

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
No Dia Mundial do Livro, clássicos como Dom Casmurro e A Divina Comédia seguem entre os títulos gratuitos mais lidos no Brasil.
No Dia Mundial do Livro, clássicos como Dom Casmurro e A Divina Comédia seguem entre os títulos gratuitos mais lidos no Brasil.

Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro ganha um retrato atual do hábito de leitura no Brasil com a divulgação das obras em domínio público mais baixadas do país. O levantamento, que considera os acessos até 18 de abril de 2026, evidencia a força duradoura de clássicos da literatura entre leitores de diferentes gerações.

No topo da lista está A Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, com cerca de 1,7 milhão de downloads. Logo atrás aparecem títulos de Fernando Pessoa e Machado de Assis, além de obras consagradas do dramaturgo britânico William Shakespeare. A lista também chama atenção pela presença de livros infantis brasileiros, ampliando o alcance da leitura gratuita no país.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Clássicos que atravessam o tempo

Entre os destaques estão Dom Casmurro e A Cartomante, de Machado de Assis, além de Mensagem e coletâneas poéticas de Fernando Pessoa. Já Shakespeare aparece com Romeu e Julieta e A Comédia dos Erros, obras que seguem entre as mais procuradas mesmo séculos após suas publicações.

A lista também abre espaço para a literatura infantil, com títulos como A Borboleta Azul, de Lenira Almeida Heck, e A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, indicando que o interesse por obras em domínio público alcança leitores de todas as idades.

Leitura acessível a poucos cliques

Desde 2004, o Ministério da Educação mantém uma plataforma digital que disponibiliza gratuitamente livros de autores brasileiros e estrangeiros cujos direitos autorais já expiraram — no Brasil, isso ocorre 70 anos após a morte do autor. A iniciativa mantém vivos nomes fundamentais como Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e Mário de Andrade.

Confira o ranking completo das obras mais baixadas:

  • 1,7 milhão: A Divina Comédia — Dante Alighieri
  • 650 mil: Poemas — Fernando Pessoa
  • 620 mil: A Borboleta Azul — Lenira Almeida Heck
  • 460 mil: Dom Casmurro — Machado de Assis
  • 450 mil: A Bruxa e o Caldeirão — José Leon Machado
  • 425 mil: Romeu e Julieta — William Shakespeare
  • 386 mil: A Comédia dos Erros — William Shakespeare
  • 383 mil: Mensagem — Fernando Pessoa
  • 329 mil: A Cartomante — Machado de Assis
  • 320 mil: Conto ou Não Conto? — Abel Sidney

O levantamento reforça que, mesmo com a multiplicação de formatos digitais, os clássicos continuam conquistando leitores — agora com acesso facilitado e gratuito.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários