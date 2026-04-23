Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro ganha um retrato atual do hábito de leitura no Brasil com a divulgação das obras em domínio público mais baixadas do país. O levantamento, que considera os acessos até 18 de abril de 2026, evidencia a força duradoura de clássicos da literatura entre leitores de diferentes gerações.
No topo da lista está A Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, com cerca de 1,7 milhão de downloads. Logo atrás aparecem títulos de Fernando Pessoa e Machado de Assis, além de obras consagradas do dramaturgo britânico William Shakespeare. A lista também chama atenção pela presença de livros infantis brasileiros, ampliando o alcance da leitura gratuita no país.
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Clássicos que atravessam o tempo
Entre os destaques estão Dom Casmurro e A Cartomante, de Machado de Assis, além de Mensagem e coletâneas poéticas de Fernando Pessoa. Já Shakespeare aparece com Romeu e Julieta e A Comédia dos Erros, obras que seguem entre as mais procuradas mesmo séculos após suas publicações.
A lista também abre espaço para a literatura infantil, com títulos como A Borboleta Azul, de Lenira Almeida Heck, e A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, indicando que o interesse por obras em domínio público alcança leitores de todas as idades.
Leitura acessível a poucos cliques
Desde 2004, o Ministério da Educação mantém uma plataforma digital que disponibiliza gratuitamente livros de autores brasileiros e estrangeiros cujos direitos autorais já expiraram — no Brasil, isso ocorre 70 anos após a morte do autor. A iniciativa mantém vivos nomes fundamentais como Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e Mário de Andrade.
Confira o ranking completo das obras mais baixadas:
- 1,7 milhão: A Divina Comédia — Dante Alighieri
- 650 mil: Poemas — Fernando Pessoa
- 620 mil: A Borboleta Azul — Lenira Almeida Heck
- 460 mil: Dom Casmurro — Machado de Assis
- 450 mil: A Bruxa e o Caldeirão — José Leon Machado
- 425 mil: Romeu e Julieta — William Shakespeare
- 386 mil: A Comédia dos Erros — William Shakespeare
- 383 mil: Mensagem — Fernando Pessoa
- 329 mil: A Cartomante — Machado de Assis
- 320 mil: Conto ou Não Conto? — Abel Sidney
O levantamento reforça que, mesmo com a multiplicação de formatos digitais, os clássicos continuam conquistando leitores — agora com acesso facilitado e gratuito.