O MEC Livros chega como uma nova aposta do Governo Federal para ampliar o acesso à leitura no Brasil. O aplicativo reúne cerca de 8 mil obras em um ambiente digital gratuito, funcionando como uma verdadeira biblioteca online acessível pelo celular.
O acervo é diverso e inclui clássicos da literatura brasileira e mundial, obras contemporâneas, best-sellers e títulos em domínio público. Entre os autores presentes estão nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, Jane Austen e Fiódor Dostoiévski.
A plataforma organiza os livros por categorias e gêneros literários, facilitando a busca e a descoberta de novas leituras. Para acessar, é necessário ter uma conta ativa no sistema gov.br, que funciona como chave de entrada para o aplicativo.
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Como baixar e criar acesso no MEC Livros
O processo para começar a usar o aplicativo é simples e pode ser feito em poucos minutos. Veja o passo a passo:
- Baixe o aplicativo "MEC Livros";
- Abra o aplicativo após a instalação;
- Faça login utilizando sua conta gov.br;
- Conclua o acesso e entre no catálogo.
Após esse processo, o usuário já pode navegar livremente pela plataforma e explorar os títulos disponíveis.
Como funciona a leitura e o empréstimo digital
O MEC Livros funciona em formato de empréstimo digital, semelhante ao de bibliotecas físicas. Depois de escolher um livro, o usuário tem até 14 dias para leitura, com possibilidade de renovação caso não haja fila de espera para a obra.
Todo o processo acontece dentro do próprio aplicativo, sem necessidade de download externo dos arquivos. A leitura é feita diretamente na plataforma, o que garante controle de acesso e organização do acervo.
O sistema também permite acompanhar o tempo restante de leitura e o histórico de empréstimos, facilitando o gerenciamento dos livros já lidos ou em andamento.
Recursos do app e experiência de leitura
Além do acervo gratuito, o MEC Livros oferece uma série de ferramentas para melhorar a experiência do usuário. É possível ajustar o tamanho da fonte, ativar modo noturno, marcar trechos importantes e fazer anotações durante a leitura.
O aplicativo também acompanha o progresso do leitor, mostrando tempo de uso, número de páginas lidas e gêneros mais acessados. Com base nesse comportamento, a plataforma sugere novos títulos que podem interessar ao usuário.
Outro diferencial é o uso de recursos de inteligência artificial, que auxiliam na recomendação de livros e na navegação dentro do app. Dessa forma, a experiência se torna mais personalizada e interativa, aproximando ainda mais o leitor do hábito de leitura digital.