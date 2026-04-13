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BIBLIOTECA DIGITAL

MEC Livros: Veja o que é e como funciona o novo app do governo

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Novo app do Governo Federal transforma o celular em biblioteca digital e permite empréstimo gratuito de livros por até 14 dias.
Novo app do Governo Federal transforma o celular em biblioteca digital e permite empréstimo gratuito de livros por até 14 dias.

O MEC Livros chega como uma nova aposta do Governo Federal para ampliar o acesso à leitura no Brasil. O aplicativo reúne cerca de 8 mil obras em um ambiente digital gratuito, funcionando como uma verdadeira biblioteca online acessível pelo celular.

O acervo é diverso e inclui clássicos da literatura brasileira e mundial, obras contemporâneas, best-sellers e títulos em domínio público. Entre os autores presentes estão nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, Jane Austen e Fiódor Dostoiévski.

A plataforma organiza os livros por categorias e gêneros literários, facilitando a busca e a descoberta de novas leituras. Para acessar, é necessário ter uma conta ativa no sistema gov.br, que funciona como chave de entrada para o aplicativo.

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Como baixar e criar acesso no MEC Livros

O processo para começar a usar o aplicativo é simples e pode ser feito em poucos minutos. Veja o passo a passo:

  • Baixe o aplicativo "MEC Livros";
  • Abra o aplicativo após a instalação;
  • Faça login utilizando sua conta gov.br;
  • Conclua o acesso e entre no catálogo.

Após esse processo, o usuário já pode navegar livremente pela plataforma e explorar os títulos disponíveis.

Como funciona a leitura e o empréstimo digital

O MEC Livros funciona em formato de empréstimo digital, semelhante ao de bibliotecas físicas. Depois de escolher um livro, o usuário tem até 14 dias para leitura, com possibilidade de renovação caso não haja fila de espera para a obra.

Todo o processo acontece dentro do próprio aplicativo, sem necessidade de download externo dos arquivos. A leitura é feita diretamente na plataforma, o que garante controle de acesso e organização do acervo.

O sistema também permite acompanhar o tempo restante de leitura e o histórico de empréstimos, facilitando o gerenciamento dos livros já lidos ou em andamento.

Recursos do app e experiência de leitura

Além do acervo gratuito, o MEC Livros oferece uma série de ferramentas para melhorar a experiência do usuário. É possível ajustar o tamanho da fonte, ativar modo noturno, marcar trechos importantes e fazer anotações durante a leitura.

O aplicativo também acompanha o progresso do leitor, mostrando tempo de uso, número de páginas lidas e gêneros mais acessados. Com base nesse comportamento, a plataforma sugere novos títulos que podem interessar ao usuário.

Outro diferencial é o uso de recursos de inteligência artificial, que auxiliam na recomendação de livros e na navegação dentro do app. Dessa forma, a experiência se torna mais personalizada e interativa, aproximando ainda mais o leitor do hábito de leitura digital.

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