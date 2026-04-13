O MEC Livros chega como uma nova aposta do Governo Federal para ampliar o acesso à leitura no Brasil. O aplicativo reúne cerca de 8 mil obras em um ambiente digital gratuito, funcionando como uma verdadeira biblioteca online acessível pelo celular.

O acervo é diverso e inclui clássicos da literatura brasileira e mundial, obras contemporâneas, best-sellers e títulos em domínio público. Entre os autores presentes estão nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, Jane Austen e Fiódor Dostoiévski.

A plataforma organiza os livros por categorias e gêneros literários, facilitando a busca e a descoberta de novas leituras. Para acessar, é necessário ter uma conta ativa no sistema gov.br, que funciona como chave de entrada para o aplicativo.