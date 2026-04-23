A iniciativa integra as comemorações do Dia Nacional do Choro e transforma o espaço histórico, marcado pelas tradicionais jabuticabeiras, em palco para valorizar a música brasileira em sua essência mais autêntica.

O som delicado do choro, com suas melodias cheias de memória e identidade, vai ecoar pelo quintal do Museu Prudente de Moraes nesta quinta-feira (23), às 19h. Em mais uma edição do projeto Quintal do Prudente, o público poderá acompanhar gratuitamente o espetáculo Choros, Canções e Grandes Clássicos, apresentado pelo conjunto Brasil Mestiço, formado por músicos piracicabanos.

O repertório da noite passeia por nomes que ajudaram a construir a história do gênero, como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Zequinha de Abreu e Cartola.

O grupo Brasil Mestiço — formado por Kleber Negri, Roger Fogaça, Leandro Cintra e Juca Ferreira — propõe uma leitura sensível do choro, conectando o estilo a outros gêneros tradicionais e criando uma experiência sonora envolvente, que dialoga com diferentes gerações.

Quintal que vira palco

Mais do que um show, o Quintal do Prudente é um convite à ocupação cultural de um dos espaços mais simbólicos da cidade. O projeto reforça o papel do museu como ponto de encontro entre história e contemporaneidade, aproximando o público da produção artística local.