Um susto daqueles tomou conta da noite desta quarta-feira (22) na Rodovia SP-308, entre Piracicaba e Charqueada. Um carro virou o centro de uma cena de puro desespero, após o motorista sofrer um “apagão” ao volante e provocar um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da prefeitura de Charqueada — cheio de estudantes

Segundo as informações, um Nissan Kicks seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão carregado de cimento. Com o impacto, o motorista perdeu totalmente o controle, atravessou para a pista contrária e acabou dando de frente com o ônibus.

Dentro do coletivo estavam cerca de 25 alunos, que seguiam para Piracicaba. Por sorte — e muita — ninguém ficou ferido no ônibus, apesar da pancada assustadora.