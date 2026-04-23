23 de abril de 2026
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Apagão ao volante causa acidente com ônibus de alunos na SP 308

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um susto daqueles tomou conta da noite desta quarta-feira (22) na Rodovia SP-308, entre Piracicaba e Charqueada. Um carro virou o centro de uma cena de puro desespero, após o motorista sofrer um “apagão” ao volante e provocar um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da prefeitura de Charqueada — cheio de estudantes

Segundo as informações, um Nissan Kicks seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão carregado de cimento. Com o impacto, o motorista perdeu totalmente o controle, atravessou para a pista contrária e acabou dando de frente com o ônibus.

Dentro do coletivo estavam cerca de 25 alunos, que seguiam para Piracicaba. Por sorte — e muita — ninguém ficou ferido no ônibus, apesar da pancada assustadora.

Já o motorista do carro, um homem de 47 anos, não escapou. Ele sofreu uma fratura na clavícula e precisou ser socorrido às pressas por equipes da concessionária, sendo levado para a UPA Vila Sônia.

A rodovia ficou tensa, com trânsito pesado e motoristas passando com medo pelo local do acidente. Agora, a polícia vai investigar o que realmente causou o “apagão” que quase terminou em tragédia.

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