Os Correios apresentaram nesta quinta-feira, 23, os resultados financeiros referentes ao exercício de 2025, com dados consolidados do período.

Segundo o balanço divulgado, a empresa registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões no ano. Do total, R$ 6,4 bilhões correspondem a despesas com precatórios. Esses valores estão relacionados a obrigações determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado.

De acordo com o relatório, o resultado negativo ocorre pelo 14º trimestre consecutivo desde o quarto trimestre de 2022. No primeiro semestre de 2025, o prejuízo acumulado havia sido de R$ 4,36 bilhões, indicando aumento no resultado negativo ao longo do segundo semestre.