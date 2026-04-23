Os Correios apresentaram nesta quinta-feira, 23, os resultados financeiros referentes ao exercício de 2025, com dados consolidados do período.
Segundo o balanço divulgado, a empresa registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões no ano. Do total, R$ 6,4 bilhões correspondem a despesas com precatórios. Esses valores estão relacionados a obrigações determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado.
De acordo com o relatório, o resultado negativo ocorre pelo 14º trimestre consecutivo desde o quarto trimestre de 2022. No primeiro semestre de 2025, o prejuízo acumulado havia sido de R$ 4,36 bilhões, indicando aumento no resultado negativo ao longo do segundo semestre.
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As demonstrações financeiras apontam que o principal fator para a elevação das despesas no período está ligado ao pagamento de precatórios. Esses pagamentos são definidos pela Justiça e incluem valores que a empresa é obrigada a quitar após decisões finais em processos judiciais.
O documento também detalha a composição das despesas operacionais e financeiras, além das obrigações judiciais que impactaram o resultado final. A empresa informa que os precatórios têm influência direta no aumento do passivo registrado no período.
O balanço integra as informações contábeis e financeiras apresentadas pela estatal, que incluem receitas, despesas, investimentos e obrigações legais no exercício de 2025.