23 de abril de 2026
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PREJU BILIONÁRIO

Correios registram prejuízo de R$ 8,5 bilhões em 2025; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Esses valores estão relacionados a obrigações determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado
Esses valores estão relacionados a obrigações determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado

Os Correios apresentaram nesta quinta-feira, 23, os resultados financeiros referentes ao exercício de 2025, com dados consolidados do período.

Segundo o balanço divulgado, a empresa registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões no ano. Do total, R$ 6,4 bilhões correspondem a despesas com precatórios. Esses valores estão relacionados a obrigações determinadas por decisões judiciais já transitadas em julgado.

De acordo com o relatório, o resultado negativo ocorre pelo 14º trimestre consecutivo desde o quarto trimestre de 2022. No primeiro semestre de 2025, o prejuízo acumulado havia sido de R$ 4,36 bilhões, indicando aumento no resultado negativo ao longo do segundo semestre.

Saiba mais:

As demonstrações financeiras apontam que o principal fator para a elevação das despesas no período está ligado ao pagamento de precatórios. Esses pagamentos são definidos pela Justiça e incluem valores que a empresa é obrigada a quitar após decisões finais em processos judiciais.

O documento também detalha a composição das despesas operacionais e financeiras, além das obrigações judiciais que impactaram o resultado final. A empresa informa que os precatórios têm influência direta no aumento do passivo registrado no período.

O balanço integra as informações contábeis e financeiras apresentadas pela estatal, que incluem receitas, despesas, investimentos e obrigações legais no exercício de 2025.

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