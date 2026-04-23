Um servidor municipal de Capivari, na região metropolitana de Piracicaba, foi detido após utilizar uma ambulância do município sem autorização durante o horário de trabalho.

De acordo com informações do caso, o servidor conduziu o veículo até a cidade de Salto com o objetivo de visitar a namorada. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (21).

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