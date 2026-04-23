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REGIÃO DE PIRACICABA

Servidor acaba detido após usar ambulância para visitar namorada

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O servidor utilizou uma ambulância do município sem autorização durante o horário de trabalho
O servidor utilizou uma ambulância do município sem autorização durante o horário de trabalho

Um servidor municipal de Capivari, na região metropolitana de Piracicaba, foi detido após utilizar uma ambulância do município sem autorização durante o horário de trabalho.

De acordo com informações do caso, o servidor conduziu o veículo até a cidade de Salto com o objetivo de visitar a namorada. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (21).

Saiba mais:

Após a abordagem, ele foi encaminhado à delegacia de plantão de Itu. Segundo o boletim de ocorrência, o servidor foi liberado após o registro dos fatos.

Em nota, a Prefeitura de Capivari informou que o funcionário foi afastado por 60 dias. O caso está em apuração por meio de procedimento administrativo.

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