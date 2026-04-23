A Polícia Civil de São Paulo investiga o influenciador digital Jefferson de Souza por suspeita de utilizar inteligência artificial para manipular imagens de jovens evangélicas em igrejas.

De acordo com a apuração, vídeos publicados no TikTok, YouTube e Instagram mostram o investigado afirmando que os vestidos das frequentadoras “marcam o corpo”. O material analisado integra o conjunto de conteúdos sob verificação pelas autoridades.

Em manifestações públicas e em depoimento à polícia, Jefferson declarou que utiliza fotografias de fiéis como base para a produção de vídeos com uso de deepfake. A técnica permite alterar rostos e corpos em imagens e vídeos, o que passou a ser objeto de apuração no inquérito.