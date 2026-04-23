O custo do sistema de Justiça no Brasil voltou a chamar atenção após novos dados apontarem um avanço significativo nas despesas públicas. Em 2024, os gastos alcançaram R$ 181,5 bilhões, o equivalente a 1,55% do Produto Interno Bruto (PIB), colocando o país entre os que mais investem proporcionalmente na área em todo o mundo.
Os números, baseados em metodologia internacional, indicam crescimento expressivo em relação ao ano anterior, reforçando o debate sobre eficiência e sustentabilidade do modelo brasileiro.
Despesas avançam e pressionam contas públicas
O aumento foi de 15,8% na comparação com 2023, elevando a participação do Judiciário para 3,38% do total de gastos públicos. Esse montante inclui despesas de diferentes esferas, como tribunais estaduais, regionais e superiores, além de órgãos como Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar.
Também entram na conta instituições que atuam fora do Judiciário tradicional, como Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia-Geral da União, ampliando o peso do sistema no orçamento.
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Folha salarial domina orçamento
A maior fatia dos recursos segue concentrada no pagamento de pessoal. Em 2024, salários e encargos responderam por 77,9% das despesas totais. Benefícios assistenciais e previdenciários elevaram ainda mais esse percentual, consolidando um cenário de forte dependência da folha.
A ausência de detalhamento mais preciso sobre verbas indenizatórias impede uma análise aprofundada sobre o impacto de benefícios extras no custo total do sistema.
Estados concentram maior parte dos gastos
Outro dado relevante mostra que os estados lideram as despesas com Justiça no país. Em 2024, os governos estaduais desembolsaram R$ 126,5 bilhões, valor cerca de 2,5 vezes superior ao gasto da União, que ficou em R$ 50,6 bilhões.
Essa concentração reforça o peso das estruturas locais no funcionamento do sistema judicial brasileiro.
Comparação internacional acende alerta
No cenário global, o Brasil se mantém entre os países com maior gasto proporcional ao PIB na área. Após liderar o ranking em 2021, o país continuou entre os primeiros colocados nos anos seguintes, ficando atrás apenas de El Salvador em alguns períodos recentes.
Enquanto isso, a média internacional é consideravelmente menor, girando em torno de 0,37% do PIB. Países como Alemanha, Espanha e Austrália mantêm níveis bem abaixo do brasileiro, o que evidencia a diferença de escala.
Apesar de limitações na comparação — já que grandes economias não entram no levantamento — o patamar elevado do Brasil reforça o debate sobre o custo e a eficiência da Justiça no país.