O custo do sistema de Justiça no Brasil voltou a chamar atenção após novos dados apontarem um avanço significativo nas despesas públicas. Em 2024, os gastos alcançaram R$ 181,5 bilhões, o equivalente a 1,55% do Produto Interno Bruto (PIB), colocando o país entre os que mais investem proporcionalmente na área em todo o mundo.

Os números, baseados em metodologia internacional, indicam crescimento expressivo em relação ao ano anterior, reforçando o debate sobre eficiência e sustentabilidade do modelo brasileiro.

Despesas avançam e pressionam contas públicas

O aumento foi de 15,8% na comparação com 2023, elevando a participação do Judiciário para 3,38% do total de gastos públicos. Esse montante inclui despesas de diferentes esferas, como tribunais estaduais, regionais e superiores, além de órgãos como Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar.