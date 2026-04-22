Desde 2024, funções como Magic Editor e Borracha Mágica foram liberadas sem custo, ampliando o acesso a ferramentas antes limitadas a planos pagos. A tecnologia permite corrigir manchas, rasgos e até recuperar nitidez de fotos desfocadas, mantendo o arquivo original intacto enquanto gera versões aprimoradas.

Recuperar fotografias desgastadas pelo tempo deixou de ser uma tarefa restrita a especialistas. Com recursos de inteligência artificial disponíveis gratuitamente no aplicativo Google Fotos, usuários conseguem restaurar imagens antigas diretamente pelo celular, com poucos toques e resultados cada vez mais precisos.

Dentro do editor do app, a restauração começa com ajustes automáticos de nitidez e luz. A função de remoção de desfoque ajuda a recuperar detalhes perdidos, enquanto a Borracha Mágica elimina imperfeições com simples seleções na tela. Em etapas mais avançadas, o sistema permite o uso de comandos de texto para orientar a edição, garantindo que a imagem preserve características naturais e não seja transformada em algo artificial.

Essa combinação de automação e personalização faz com que o processo seja intuitivo até para iniciantes, ao mesmo tempo em que entrega resultados sofisticados.

Digitalização é o primeiro passo

Antes da edição, a qualidade da digitalização influencia diretamente no resultado final. O aplicativo PhotoScan surge como aliado nesse processo, utilizando a câmera do celular para capturar fotos impressas sem reflexos ou distorções.