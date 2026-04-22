O feriado de Tiradentes foi de passeio tranquilo e muitos registros fofos no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba. Na tarde de terça-feira (21), várias capivaras foram flagradas descansando e aproveitando o sol às margens do lago, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Com jeitão calmo e aparência simpática, os animais viraram protagonistas de fotos e vídeos de visitantes que passeavam pela região. Mas, apesar de toda a fofura, é importante lembrar que as capivaras são animais silvestres e exigem respeito.

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