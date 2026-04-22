O feriado de Tiradentes foi de passeio tranquilo e muitos registros fofos no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba. Na tarde de terça-feira (21), várias capivaras foram flagradas descansando e aproveitando o sol às margens do lago, chamando a atenção de quem passava pelo local.
Com jeitão calmo e aparência simpática, os animais viraram protagonistas de fotos e vídeos de visitantes que passeavam pela região. Mas, apesar de toda a fofura, é importante lembrar que as capivaras são animais silvestres e exigem respeito.
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Elas podem reagir de forma imprevisível ao se sentirem ameaçadas. Além disso, podem hospedar o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), transmissor da bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da febre maculosa.
A recomendação é clara: nada de se aproximar ou tentar tocar nos animais. Também não se deve oferecer alimento, fazer movimentos bruscos ou tentar espantá-los. O ideal é manter uma distância segura e apenas observar, registrando o momento com cuidado. A cena pode até parecer um convite para chegar mais perto, mas o melhor jeito de curtir esse encontro é com responsabilidade.