22 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SHOW DA NATUREZA

VÍDEO: Capivaras roubam a cena na Rua do Porto no feriado

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Bia Xavier/JP1
Capivaras foram flagradas descansando às margens do lago no Parque da Rua do Porto durante o feriado de Tiradentes, encantando visitantes.
Capivaras foram flagradas descansando às margens do lago no Parque da Rua do Porto durante o feriado de Tiradentes, encantando visitantes.

O feriado de Tiradentes foi de passeio tranquilo e muitos registros fofos no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba. Na tarde de terça-feira (21), várias capivaras foram flagradas descansando e aproveitando o sol às margens do lago, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Com jeitão calmo e aparência simpática, os animais viraram protagonistas de fotos e vídeos de visitantes que passeavam pela região. Mas, apesar de toda a fofura, é importante lembrar que as capivaras são animais silvestres e exigem respeito.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Elas podem reagir de forma imprevisível ao se sentirem ameaçadas. Além disso, podem hospedar o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), transmissor da bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da febre maculosa.

A recomendação é clara: nada de se aproximar ou tentar tocar nos animais. Também não se deve oferecer alimento, fazer movimentos bruscos ou tentar espantá-los. O ideal é manter uma distância segura e apenas observar, registrando o momento com cuidado. A cena pode até parecer um convite para chegar mais perto, mas o melhor jeito de curtir esse encontro é com responsabilidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários