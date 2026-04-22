A internacionalização da indústria cervejeira brasileira ganhou um novo capítulo neste mês, com a presença do Simespi em um dos maiores eventos do setor no mundo. Em um movimento estratégico, a entidade marcou presença na Craft Beer China 2026, realizada em Xangai, reforçando o protagonismo da cadeia produtiva nacional em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.
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Conexões que atravessam fronteiras
Representando o Simespi, o assessor para assuntos internacionais, Mário Pólis, participou da feira com uma missão clara: abrir caminhos e fortalecer laços com o mercado asiático. Integrante do Comitê de Internacionalização da CPLCERVA, ele destacou a importância do contato direto com grandes players do setor.
Um dos momentos mais relevantes da agenda foi a visita à tradicional cervejaria Tsingtao, fundada em 1903 e hoje referência mundial em escala de produção e presença global. A experiência trouxe insights valiosos não apenas para cervejarias, mas também para fabricantes brasileiros de máquinas, equipamentos e serviços ligados ao setor.
A Craft Beer China reúne anualmente empresas, fornecedores e especialistas de diversos países, consolidando-se como um ambiente fértil para geração de negócios e troca de conhecimento. Mais do que uma feira, o evento funciona como um radar de tendências e inovações tecnológicas que moldam o futuro da indústria cervejeira.
Oportunidades para o Brasil
Para o gestor da CPLCERVA, Carlos Alberto Zem, estar inserido em ambientes internacionais é essencial para ampliar a competitividade das empresas brasileiras. Segundo ele, a vivência em mercados globais permite identificar oportunidades concretas e antecipar movimentos do setor.
Essa visão é compartilhada pelo presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, que reforça o papel da entidade como ponte entre o Brasil e o cenário internacional. A aproximação com ecossistemas globais, segundo ele, não só amplia o acesso a tecnologias, como também fortalece parcerias estratégicas e impulsiona a inserção das empresas brasileiras em cadeias produtivas internacionais.
Em um cenário onde inovação e conexão são palavras-chave, iniciativas como essa mostram que o futuro da indústria cervejeira brasileira passa, cada vez mais, por além das fronteiras.