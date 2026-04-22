Representando o Simespi, o assessor para assuntos internacionais, Mário Pólis, participou da feira com uma missão clara: abrir caminhos e fortalecer laços com o mercado asiático. Integrante do Comitê de Internacionalização da CPLCERVA, ele destacou a importância do contato direto com grandes players do setor.

A internacionalização da indústria cervejeira brasileira ganhou um novo capítulo neste mês, com a presença do Simespi em um dos maiores eventos do setor no mundo. Em um movimento estratégico, a entidade marcou presença na Craft Beer China 2026, realizada em Xangai, reforçando o protagonismo da cadeia produtiva nacional em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

Um dos momentos mais relevantes da agenda foi a visita à tradicional cervejaria Tsingtao, fundada em 1903 e hoje referência mundial em escala de produção e presença global. A experiência trouxe insights valiosos não apenas para cervejarias, mas também para fabricantes brasileiros de máquinas, equipamentos e serviços ligados ao setor.

A Craft Beer China reúne anualmente empresas, fornecedores e especialistas de diversos países, consolidando-se como um ambiente fértil para geração de negócios e troca de conhecimento. Mais do que uma feira, o evento funciona como um radar de tendências e inovações tecnológicas que moldam o futuro da indústria cervejeira.

Oportunidades para o Brasil

Para o gestor da CPLCERVA, Carlos Alberto Zem, estar inserido em ambientes internacionais é essencial para ampliar a competitividade das empresas brasileiras. Segundo ele, a vivência em mercados globais permite identificar oportunidades concretas e antecipar movimentos do setor.