Integrante da categoria “Pioneiros”, que reúne nomes responsáveis por transformações relevantes, Mariangela construiu uma carreira sólida a partir da base acadêmica na Esalq. Sua trajetória é marcada por inovação científica e contribuições diretas para o desenvolvimento do agronegócio.

A história de uma pesquisadora que começou em Piracicaba acaba de ganhar projeção global. A engenheira agrônoma Mariangela Hungria, formada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), foi incluída na TIME100 2026, lista da revista Time que reúne as pessoas mais influentes do mundo. O reconhecimento reforça a relevância de seu trabalho e coloca a ciência brasileira em evidência internacional.

Ao comentar a conquista, a pesquisadora destacou a dimensão do reconhecimento. “Estamos falando de um reconhecimento das pessoas mais influentes do mundo”, afirmou. Para ela, a inclusão na lista ainda parece difícil de acreditar e representa também uma valorização da pesquisa brasileira no cenário global.

Inovação que transforma o campo

Com mais de quatro décadas de atuação na Embrapa, Mariangela se consolidou como referência internacional em insumos biológicos. Seu trabalho envolve o desenvolvimento de soluções com microrganismos capazes de reduzir o uso de fertilizantes químicos, aumentar a produtividade e diminuir os impactos ambientais.

“É um grande orgulho para a pesquisa brasileira, principalmente por um tema tão relevante: o uso de biológicos substituindo produtos químicos”, destacou. Segundo ela, o reconhecimento reflete um movimento global por práticas agrícolas mais sustentáveis, alinhadas ao conceito de saúde única.