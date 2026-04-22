Ao todo, são 415.277 restituições, somando R$ 592,2 milhões. O crédito será feito no dia 30 de abril, ao longo do dia. O lote contempla tanto contribuintes com prioridade legal quanto aqueles que adotaram estratégias que aceleram o pagamento, como o uso da declaração pré-preenchida ou a escolha do Pix.

A espera pela restituição do Imposto de Renda pode estar perto do fim para milhares de brasileiros. A Receita Federal libera, a partir das 10h desta quinta-feira (23), a consulta ao lote residual do IRPF de abril de 2026, e muita gente pode ter dinheiro a caminho da conta.

Dentro do total, R$ 256,8 milhões serão destinados a grupos prioritários. Entre eles estão idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além disso, mais de 334 mil restituições vão para quem não tem prioridade legal, mas ganhou vantagem por usar a declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento via Pix. Já outros 32 mil contribuintes entram no lote sem qualquer tipo de prioridade.

Como consultar e o que fazer se der erro

Para saber se você está entre os contemplados, o caminho é simples: basta acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo oficial, disponível para celular e tablet.