22 de abril de 2026
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IMPOSTO DE RENDA

Consulta ao IR 2026 abre nesta quinta (23); Veja se você recebe

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Mais de 415 mil contribuintes entram no lote residual do Imposto de Renda com pagamento previsto para 30 de abril.
Mais de 415 mil contribuintes entram no lote residual do Imposto de Renda com pagamento previsto para 30 de abril.

A espera pela restituição do Imposto de Renda pode estar perto do fim para milhares de brasileiros. A Receita Federal libera, a partir das 10h desta quinta-feira (23), a consulta ao lote residual do IRPF de abril de 2026, e muita gente pode ter dinheiro a caminho da conta.

Ao todo, são 415.277 restituições, somando R$ 592,2 milhões. O crédito será feito no dia 30 de abril, ao longo do dia. O lote contempla tanto contribuintes com prioridade legal quanto aqueles que adotaram estratégias que aceleram o pagamento, como o uso da declaração pré-preenchida ou a escolha do Pix.

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Quem recebe primeiro?

Dentro do total, R$ 256,8 milhões serão destinados a grupos prioritários. Entre eles estão idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além disso, mais de 334 mil restituições vão para quem não tem prioridade legal, mas ganhou vantagem por usar a declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento via Pix. Já outros 32 mil contribuintes entram no lote sem qualquer tipo de prioridade.

Como consultar e o que fazer se der erro

Para saber se você está entre os contemplados, o caminho é simples: basta acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo oficial, disponível para celular e tablet.

Se houver pendências, o sistema permite verificar erros e até retificar a declaração. Já em casos de falha nos dados bancários, o pagamento não será realizado automaticamente — mas há solução. O contribuinte pode reagendar o crédito pelo Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa.

Se o valor não for resgatado nesse período, será necessário solicitar novamente pelo portal e-CAC.

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