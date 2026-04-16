A necessidade de sair de casa para comprovar vida e manter o benefício ativo já não faz mais parte da rotina da maioria dos aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a validar automaticamente a prova de vida por meio do cruzamento de dados com diferentes bases governamentais, reduzindo burocracias e evitando interrupções indevidas nos pagamentos.

Caso o sistema não identifique nenhuma movimentação do beneficiário ao longo de 10 meses após o último aniversário, uma notificação é enviada. A partir desse aviso, há um prazo de 60 dias para que a pessoa realize alguma atividade que gere registro e confirme sua existência nos sistemas oficiais.

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Atividades simples já garantem a validação