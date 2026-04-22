Mais do que um reforço para treinos intensos, a creatina tem se consolidado como uma aliada também do cérebro. Estudos recentes apontam que o suplemento pode contribuir para melhorar memória, foco e resistência mental — um diferencial para quem enfrenta rotinas exigentes, seja nos estudos ou no trabalho.
Os efeitos vão além da estética ou do ganho de força. Ao atuar diretamente na produção de energia celular, a creatina ajuda o organismo a manter o desempenho tanto físico quanto cognitivo por mais tempo. Na prática, isso se traduz em raciocínio mais ágil, menor sensação de cansaço e maior capacidade de concentração ao longo do dia.
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Do treino à mente: o mesmo combustível, novas funções
O cérebro é responsável por uma fatia significativa do consumo energético do corpo, utilizando cerca de 20% da energia total disponível. Para dar conta desse gasto, depende de um fornecimento constante de ATP, essencial para o funcionamento dos neurônios.
É nesse ponto que a creatina entra. Ao aumentar os estoques de fosfocreatina, ela favorece a reposição rápida dessa energia, garantindo que o cérebro continue operando com eficiência mesmo em situações de alta demanda. Esse mecanismo também ajuda a preservar as células neurais contra danos e contribui para a manutenção da clareza mental.
Pesquisas indicam ainda que pessoas com menor ingestão natural da substância, como vegetarianos e idosos, podem sentir efeitos mais evidentes. Nessas populações, a suplementação tem sido associada à melhora da memória de trabalho e do processamento de informações.
Energia extra em momentos críticos — com responsabilidade
A creatina também vem sendo observada como um suporte em períodos de privação de sono. Quando o descanso falha, o cérebro sofre com a queda de energia, especialmente em áreas ligadas à atenção e ao julgamento. Nesses casos, o suplemento pode ajudar a reduzir os impactos imediatos da fadiga mental.
Ainda assim, especialistas reforçam que o uso não substitui hábitos essenciais, como dormir bem. O efeito funciona mais como um apoio emergencial do que como solução definitiva para o cansaço.
Para garantir segurança e bons resultados, a orientação profissional é fundamental. A dose ideal varia de acordo com cada pessoa, e a hidratação adequada é indispensável para o bom aproveitamento da substância. Também é importante optar por produtos de qualidade comprovada.
Quando integrada a uma rotina equilibrada, a creatina deixa de ser apenas um suplemento de academia e passa a ocupar um papel estratégico no cuidado com o corpo e a mente.