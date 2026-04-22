Mais do que um reforço para treinos intensos, a creatina tem se consolidado como uma aliada também do cérebro. Estudos recentes apontam que o suplemento pode contribuir para melhorar memória, foco e resistência mental — um diferencial para quem enfrenta rotinas exigentes, seja nos estudos ou no trabalho.

Os efeitos vão além da estética ou do ganho de força. Ao atuar diretamente na produção de energia celular, a creatina ajuda o organismo a manter o desempenho tanto físico quanto cognitivo por mais tempo. Na prática, isso se traduz em raciocínio mais ágil, menor sensação de cansaço e maior capacidade de concentração ao longo do dia.

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Do treino à mente: o mesmo combustível, novas funções