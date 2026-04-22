Moeda brasileira ganha força frente ao dólar

O real iniciou 2026 em trajetória de valorização e já se destaca como a moeda que mais se fortaleceu frente ao dólar no cenário internacional. Levantamento da Elos Ayta Consultoria, que analisou 27 moedas, aponta uma alta de 10,4% no acumulado do ano.

Na segunda-feira (20), a moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 4,974, menor patamar desde o fim de março, consolidando o movimento de queda e reforçando o bom desempenho do real no período.

Moeda País/Região Variação (%) Real Brasil +10,4 Coroa norueguesa Noruega +8,3 Dólar australiano Austrália +7,9 Peso argentino Argentina +7,3 Novo shekel Israel +6,9 Rublo russo Rússia +5,5 Peso colombiano Colômbia +4,6 Peso chileno Chile +4,0 Peso mexicano México +3,9 Yuan (renminbi) China +2,6 Franco suíço Suíça +1,3 Rand África do Sul +1,3 Coroa sueca Suécia +1,1 Dólar canadense Canadá +0,7 Coroa dinamarquesa Dinamarca +0,5 Libra esterlina Reino Unido 0,0 Euro União Europeia 0,0 Rial saudita Arábia Saudita 0,0 Dólar de Taiwan Taiwan -0,2 DXY (índice do dólar) - -0,3 Dólar de Hong Kong Hong Kong -0,6 Iene Japão -1,2 Peso filipino Filipinas -1,7 Won Coreia do Sul -1,8 Sol Peru -2,0 Rúpia da Indonésia Indonésia -2,5 Rúpia indiana Índia -3,4 Lira turca Turquia -4,2

Commodities impulsionam entrada de dólares