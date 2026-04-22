22 de abril de 2026
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REAL VALORIZADO

Com baixa do dólar, Real é a moeda que mais se valoriza no mundo

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O real iniciou 2026 em trajetória de valorização e já se destaca como a moeda que mais se fortaleceu frente ao dólar no cenário internacional.
O real iniciou 2026 em trajetória de valorização e já se destaca como a moeda que mais se fortaleceu frente ao dólar no cenário internacional.

Moeda brasileira ganha força frente ao dólar

O real iniciou 2026 em trajetória de valorização e já se destaca como a moeda que mais se fortaleceu frente ao dólar no cenário internacional. Levantamento da Elos Ayta Consultoria, que analisou 27 moedas, aponta uma alta de 10,4% no acumulado do ano.

Na segunda-feira (20), a moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 4,974, menor patamar desde o fim de março, consolidando o movimento de queda e reforçando o bom desempenho do real no período.

Moeda País/Região Variação (%)
Real Brasil +10,4
Coroa norueguesa Noruega +8,3
Dólar australiano Austrália +7,9
Peso argentino Argentina +7,3
Novo shekel Israel +6,9
Rublo russo Rússia +5,5
Peso colombiano Colômbia +4,6
Peso chileno Chile +4,0
Peso mexicano México +3,9
Yuan (renminbi) China +2,6
Franco suíço Suíça +1,3
Rand África do Sul +1,3
Coroa sueca Suécia +1,1
Dólar canadense Canadá +0,7
Coroa dinamarquesa Dinamarca +0,5
Libra esterlina Reino Unido 0,0
Euro União Europeia 0,0
Rial saudita Arábia Saudita 0,0
Dólar de Taiwan Taiwan -0,2
DXY (índice do dólar) - -0,3
Dólar de Hong Kong Hong Kong -0,6
Iene Japão -1,2
Peso filipino Filipinas -1,7
Won Coreia do Sul -1,8
Sol Peru -2,0
Rúpia da Indonésia Indonésia -2,5
Rúpia indiana Índia -3,4
Lira turca Turquia -4,2

Commodities impulsionam entrada de dólares

Entre os principais fatores para a valorização está o cenário internacional, especialmente o aumento nos preços de commodities como o petróleo. Com a alta do barril, o Brasil amplia suas exportações e atrai mais dólares, o que fortalece a moeda nacional.

Esse movimento também impacta positivamente as contas públicas, com aumento da arrecadação de royalties e maior espaço para políticas de estímulo econômico.

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Juros elevados atraem capital estrangeiro

Outro elemento decisivo é a política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil. A manutenção de juros elevados ao longo dos últimos meses contribuiu para tornar o país mais atrativo a investidores internacionais.

A taxa básica, a Selic, permaneceu em 15% ao ano entre meados de 2025 e o início de 2026, sendo reduzida recentemente para 14,75%. Mesmo com o corte, o Brasil ainda mantém um dos maiores juros reais do mundo, fator que favorece a entrada de capital estrangeiro.

No acumulado do ano até abril, investidores internacionais aportaram R$ 67,3 bilhões na bolsa brasileira, reforçando a confiança no mercado local.

Crescimento e cenário global influenciam

O contexto internacional também favorece o desempenho do real. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a projeção de crescimento do Brasil, estimando expansão de 1,9% em 2026.

Ao mesmo tempo, tensões geopolíticas e desaceleração econômica em outras regiões têm direcionado investimentos para mercados considerados mais atrativos, como o brasileiro.

Riscos fiscais seguem no radar

Apesar do cenário positivo, especialistas alertam para possíveis mudanças no curto prazo. O aumento de gastos públicos, especialmente em ano eleitoral, pode pressionar o câmbio e reduzir a atratividade do país para investidores.

A preocupação fiscal é apontada como um dos principais fatores que podem reverter a tendência de valorização, levando à saída de capital estrangeiro e à consequente alta do dólar.

Perspectivas para o câmbio

A tendência de curto prazo ainda favorece o real, sustentada por juros elevados, fluxo de investimentos e cenário externo favorável às exportações. No entanto, o comportamento das contas públicas e o ambiente político devem ser determinantes para a continuidade desse movimento ao longo do ano.

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