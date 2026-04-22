Moeda brasileira ganha força frente ao dólar
O real iniciou 2026 em trajetória de valorização e já se destaca como a moeda que mais se fortaleceu frente ao dólar no cenário internacional. Levantamento da Elos Ayta Consultoria, que analisou 27 moedas, aponta uma alta de 10,4% no acumulado do ano.
Na segunda-feira (20), a moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 4,974, menor patamar desde o fim de março, consolidando o movimento de queda e reforçando o bom desempenho do real no período.
|Moeda
|País/Região
|Variação (%)
|Real
|Brasil
|+10,4
|Coroa norueguesa
|Noruega
|+8,3
|Dólar australiano
|Austrália
|+7,9
|Peso argentino
|Argentina
|+7,3
|Novo shekel
|Israel
|+6,9
|Rublo russo
|Rússia
|+5,5
|Peso colombiano
|Colômbia
|+4,6
|Peso chileno
|Chile
|+4,0
|Peso mexicano
|México
|+3,9
|Yuan (renminbi)
|China
|+2,6
|Franco suíço
|Suíça
|+1,3
|Rand
|África do Sul
|+1,3
|Coroa sueca
|Suécia
|+1,1
|Dólar canadense
|Canadá
|+0,7
|Coroa dinamarquesa
|Dinamarca
|+0,5
|Libra esterlina
|Reino Unido
|0,0
|Euro
|União Europeia
|0,0
|Rial saudita
|Arábia Saudita
|0,0
|Dólar de Taiwan
|Taiwan
|-0,2
|DXY (índice do dólar)
|-
|-0,3
|Dólar de Hong Kong
|Hong Kong
|-0,6
|Iene
|Japão
|-1,2
|Peso filipino
|Filipinas
|-1,7
|Won
|Coreia do Sul
|-1,8
|Sol
|Peru
|-2,0
|Rúpia da Indonésia
|Indonésia
|-2,5
|Rúpia indiana
|Índia
|-3,4
|Lira turca
|Turquia
|-4,2
Commodities impulsionam entrada de dólares
Entre os principais fatores para a valorização está o cenário internacional, especialmente o aumento nos preços de commodities como o petróleo. Com a alta do barril, o Brasil amplia suas exportações e atrai mais dólares, o que fortalece a moeda nacional.
Esse movimento também impacta positivamente as contas públicas, com aumento da arrecadação de royalties e maior espaço para políticas de estímulo econômico.
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Juros elevados atraem capital estrangeiro
Outro elemento decisivo é a política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil. A manutenção de juros elevados ao longo dos últimos meses contribuiu para tornar o país mais atrativo a investidores internacionais.
A taxa básica, a Selic, permaneceu em 15% ao ano entre meados de 2025 e o início de 2026, sendo reduzida recentemente para 14,75%. Mesmo com o corte, o Brasil ainda mantém um dos maiores juros reais do mundo, fator que favorece a entrada de capital estrangeiro.
No acumulado do ano até abril, investidores internacionais aportaram R$ 67,3 bilhões na bolsa brasileira, reforçando a confiança no mercado local.
Crescimento e cenário global influenciam
O contexto internacional também favorece o desempenho do real. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a projeção de crescimento do Brasil, estimando expansão de 1,9% em 2026.
Ao mesmo tempo, tensões geopolíticas e desaceleração econômica em outras regiões têm direcionado investimentos para mercados considerados mais atrativos, como o brasileiro.
Riscos fiscais seguem no radar
Apesar do cenário positivo, especialistas alertam para possíveis mudanças no curto prazo. O aumento de gastos públicos, especialmente em ano eleitoral, pode pressionar o câmbio e reduzir a atratividade do país para investidores.
A preocupação fiscal é apontada como um dos principais fatores que podem reverter a tendência de valorização, levando à saída de capital estrangeiro e à consequente alta do dólar.
Perspectivas para o câmbio
A tendência de curto prazo ainda favorece o real, sustentada por juros elevados, fluxo de investimentos e cenário externo favorável às exportações. No entanto, o comportamento das contas públicas e o ambiente político devem ser determinantes para a continuidade desse movimento ao longo do ano.