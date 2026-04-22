Mais da metade dos brasileiros convive hoje com dívidas, segundo levantamento do Datafolha, em um cenário que já redefine hábitos, prioridades e a própria sensação de segurança financeira. O aperto é amplo: 45% da população enfrenta algum nível mais intenso de dificuldade para fechar as contas, sendo 27% em situação considerada apertada e 18% em condição severa.

O estudo, realizado com 2.002 pessoas em 117 municípios, ajuda a explicar por que o dinheiro lidera as preocupações pessoais no país. Para 37% dos entrevistados, questões financeiras são o principal problema atual, à frente de saúde, trabalho e relações pessoais. O impacto aparece diretamente no cotidiano, com cortes que vão além do supérfluo.

A redução de gastos já atinge áreas essenciais: 52% diminuíram a compra de alimentos, 50% passaram a economizar em contas como luz e água, e 38% reduziram até a aquisição de remédios. O ajuste no orçamento, antes concentrado em lazer, agora compromete itens básicos e afeta a qualidade de vida.