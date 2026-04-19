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TRAGÉDIA NO ESPORTE

Atleta brasileira morre durante etapa do ironman

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A atleta brasileira Maria Flávia Araújo tinha 38 anos, e morreu durante a prova de natação.
A atleta brasileira Maria Flávia Araújo tinha 38 anos, e morreu durante a prova de natação.

  Uma atleta brasileira morreu durante uma prova de triatlo nos Estados Unidos neste sábado (18). Mara Flávia Araújo, de 38 anos, participava do Ironman 70.3 Texas quando passou mal na etapa de natação.

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A largada aconteceu cedo, por volta das 6h30. Durante o percurso na água, a atleta desapareceu, o que acionou rapidamente equipes de resgate.

As buscas duraram algumas horas e foram dificultadas pela pouca visibilidade no lago. O corpo de Mara foi encontrado ainda pela manhã, com auxilio de um radar.

A organização da prova lamentou a morte e disse que está dando apoio à família. Amigos e parentes afirmaram que ela já praticava triatlo há cerca de dez anos e tinha experiência em competições desse tipo.

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