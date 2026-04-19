Uma atleta brasileira morreu durante uma prova de triatlo nos Estados Unidos neste sábado (18). Mara Flávia Araújo, de 38 anos, participava do Ironman 70.3 Texas quando passou mal na etapa de natação.

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A largada aconteceu cedo, por volta das 6h30. Durante o percurso na água, a atleta desapareceu, o que acionou rapidamente equipes de resgate.