Uma mulher morreu após descer de uma moto no meio da estrada, em um trecho de alta velocidade. A intenção era simples — resolver uma necessidade urgente — mas o que aconteceu em seguida foi devastador.

Uma parada de emergência, por alguns segundos virou uma tragédia brutal na madrugada deste domingo (19) e chocou motoristas que passavam pela Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba.

Segundo relatos, assim que colocou os pés no chão, ela acabou entrando na pista sem perceber o fluxo intenso de veículos. Em poucos instantes, foi atingida por carros que vinham logo atrás, sem tempo para frear ou desviar. O impacto foi fatal.

O cenário que se formou logo depois foi de tensão e correria. Motoristas pararam assustados, equipes de resgate foram acionadas às pressas e uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o atendimento. Apesar da gravidade, os ocupantes dos veículos envolvidos não se feriram.

O companheiro que pilotava a moto contou que a parada foi repentina, motivada por uma necessidade fisiológica. A decisão, tomada em segundos, terminou da pior forma possível.