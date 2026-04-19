20 de abril de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mulher morre atropelada ao descer de moto para ir ao banheiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Assim que desceu da moto, a vítima foi atropelada por mais de um carro.
Assim que desceu da moto, a vítima foi atropelada por mais de um carro.

  Uma parada de emergência, por alguns segundos virou uma tragédia brutal na madrugada deste domingo (19) e chocou motoristas que passavam pela Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba.

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Uma mulher morreu após descer de uma moto no meio da estrada, em um trecho de alta velocidade. A intenção era simples — resolver uma necessidade urgente — mas o que aconteceu em seguida foi devastador.

Segundo relatos, assim que colocou os pés no chão, ela acabou entrando na pista sem perceber o fluxo intenso de veículos. Em poucos instantes, foi atingida por carros que vinham logo atrás, sem tempo para frear ou desviar. O impacto foi fatal.

O cenário que se formou logo depois foi de tensão e correria. Motoristas pararam assustados, equipes de resgate foram acionadas às pressas e uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o atendimento. Apesar da gravidade, os ocupantes dos veículos envolvidos não se feriram.

O companheiro que pilotava a moto contou que a parada foi repentina, motivada por uma necessidade fisiológica. A decisão, tomada em segundos, terminou da pior forma possível.

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