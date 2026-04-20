O projeto prevê a implantação de uma nova via de ligação entre a Rodovia SP-304, a avenida Nossa Senhora do Carmo e a avenida das Ondas, criando uma alternativa de acesso para quem circula pela região.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou na última quinta-feira (17) uma consulta pública sobre um projeto de mobilidade urbana voltado à região norte do município. A iniciativa permite que moradores tenham acesso às informações da proposta e encaminhem contribuições.

De acordo com a proposta, a intervenção busca reorganizar o fluxo de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e oferecer novas opções de trajeto. A medida também pretende diminuir a concentração de tráfego na entrada da cidade, que atualmente recebe grande volume de veículos.

A iniciativa integra o planejamento do sistema viário local ao propor a conexão entre bairros e a redistribuição do tráfego. Regiões como Santa Teresinha e Vila Sônia concentram população e utilizam, em grande parte, as travessias existentes sobre o rio Piracicaba, com destaque para os acessos pela SP-304.

Levantamentos realizados durante a elaboração do projeto indicam que esses pontos operam próximos da capacidade em horários de maior movimento, com registro de lentidão.